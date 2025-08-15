Hơn 360 học sinh ngộ độc thực phẩm trong chương trình “Bữa ăn miễn phí” ở Indonesia

Hơn 360 học sinh ở Sragen, Indonesia nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm từ chương trình “Bữa ăn miễn phí” của Tổng thống Prabowo Subianto. Đây là vụ lớn nhất từ khi chương trình ra mắt.

Hơn 360 người đã bị ngộ độc tại thị trấn Sragen, tỉnh Trung Java, Indonesia sau khi ăn bữa trưa ở trường, một quan chức cho biết hôm 14/8. Đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất kể từ khi chương trình “Bữa ăn miễn phí” – dự án trọng điểm của Tổng thống Prabowo Subianto – được triển khai.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 1, chương trình này đã liên tục vướng vào các vụ ngộ độc hàng loạt trên khắp Indonesia, với hơn 1.000 người bị ảnh hưởng.

Ông Sigit Pamungkas, lãnh đạo chính quyền Sragen, nói với Reuters: 365 người đã bị ngộ độc và mẫu thực phẩm đang được đưa đi xét nghiệm tại phòng thí nghiệm. Chính quyền sẽ chi trả toàn bộ viện phí nếu cần.

Wizdan Ridho Abimanyu, học sinh lớp 9 trường trung học Gemolong 1, kể lại rằng em bị đánh thức giữa đêm bởi những cơn đau quặn bụng dữ dội. Em còn bị đau đầu và tiêu chảy, và nhận ra nguyên nhân là do ngộ độc thực phẩm sau khi thấy bạn bè đăng bài trên mạng xã hội than phiền về triệu chứng tương tự.

Bữa trưa nghi bị nhiễm độc bao gồm cơm nghệ, trứng chiên thái sợi, đậu phụ chiên (tempeh), salad dưa chuột và xà lách, táo cắt lát và một hộp sữa. Toàn bộ được nấu tại một bếp trung tâm rồi phân phối cho nhiều trường học.

“Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng phân phát thực phẩm từ bếp này cho đến khi có kết quả xét nghiệm”, ông Sigit nói.

Ông Dadan Hindayana, Giám đốc Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia – đơn vị giám sát chương trình – cho biết sau những vụ ngộ độc trước đây, tiêu chuẩn vận hành bếp và quy trình giao hàng đã được nâng cao.

Hiện chương trình “Bữa ăn miễn phí” đã được mở rộng nhanh chóng, phục vụ hơn 15 triệu người. Giới chức Indonesia đặt mục tiêu đạt 83 triệu người hưởng lợi vào cuối năm nay, với ngân sách 171 nghìn tỷ rupiah (tương đương 10,62 tỷ USD).

Trước đó vào tháng 5, tại một thành phố ở Tây Java, hơn 200 học sinh đã bị ngộ độc và kết quả xét nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella và E. coli, theo các báo cáo truyền thông.