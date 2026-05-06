Hà Nội xử lý người đứng đầu xã, phường để tái diễn vi phạm trật tự đô thị

Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh địa bàn để xảy ra vi phạm trật tự đô thị kéo dài phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Chiều 6/5, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ xử lý các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai từ ngày 24/4 đến 5/5 theo các kế hoạch của UBND thành phố về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Theo báo cáo, trong lĩnh vực trật tự đô thị, lực lượng chức năng đã rà soát 758 tuyến phố thuộc 43 xã, phường. Đến nay, 33/126 xã, phường đã thành lập Trung tâm camera giám sát, tăng thêm 1 đơn vị so với kỳ giao ban trước.

Mô hình “lưỡng dụng” tiếp tục được mở rộng tại 11 phường với 23 vị trí, bước đầu phát huy hiệu quả trong việc kết hợp quản lý trật tự đô thị với bảo đảm an ninh trật tự. Công tác xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát ghi nhận chuyển biến tích cực khi đã giải tỏa được 184/231 điểm, đạt hơn 79 %.

Đánh giá chung cho thấy, các sở, ngành và UBND các xã, phường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong triển khai nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có chuyển biến; hoạt động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên. Nhiều tồn tại kéo dài đã được nhận diện, từng bước xử lý, tạo chuyển biến rõ nét tại một số địa bàn.



Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thẳng thắn chỉ rõ, nhiều tồn tại đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chậm khắc phục, thậm chí tái diễn. Điều này cho thấy ở một số nơi, trách nhiệm chưa được làm rõ, công tác kiểm tra, đôn đốc chưa quyết liệt, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước theo lĩnh vực được phân công; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương; chủ động rà soát, phát hiện bất cập trong cơ chế, chính sách để kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp.

Cùng với đó, các đơn vị phải siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp, chấm dứt tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Đối với UBND các xã, phường, lực lượng trực tiếp quản lý địa bàn, ông Tùng yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm vi phạm, xây dựng phương án xử lý cụ thể; kiên quyết giải tỏa các bãi trông giữ xe trái phép, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm không gian công cộng, khu dân cư để kinh doanh, tập kết hàng hóa.

Nhấn mạnh yêu cầu “làm đến đâu chắc đến đó”, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, không để vi phạm tái diễn; địa bàn để xảy ra vi phạm kéo dài phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cần đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ùn tắc; đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera, ứng dụng công nghệ AI trong giám sát và xử lý “phạt nguội".

Công an cấp xã được yêu cầu nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý vi phạm ngay từ cơ sở; không để tồn tại kéo dài mà không được phát hiện, xử lý. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, giữ gìn tác phong, ứng xử chuẩn mực, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Khẳng định quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, ông Tùng nhấn mạnh kết quả thực hiện sẽ được đánh giá bằng những chuyển biến thực tế trên địa bàn, không chỉ qua báo cáo. Địa bàn nào không chuyển biến thì phải thay đổi cách làm, thay đổi người chịu trách nhiệm.

Đây là yêu cầu quyết liệt nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới.

Trước đó, giữa tháng 4, Công an TP Hà Nội đã xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” đối với Trưởng Công an phường Cửa Nam, một Phó Trưởng Công an phường phụ trách trật tự đô thị và 14 cán bộ Cảnh sát trật tự do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đây được xem là động thái xử lý trách nhiệm nội bộ hiếm thấy, cho thấy việc siết kỷ cương không còn dừng ở nhắc nhở mà đã chuyển sang xử lý cụ thể bằng đánh giá cán bộ.