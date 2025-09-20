Học bạ và văn bằng sẽ được tích hợp vào VNeID

Người học sẽ dễ dàng tra cứu thông tin học bạ và văn bằng trên nền tảng số quốc gia từ năm học 2025-2026

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa cho biết trong thời gian tới, 2 cơ sở dữ liệu trọng điểm là học bạ và văn bằng cùng hồ sơ học tập suốt đời của công dân sẽ được tích hợp với VNeID - nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia. Việc này nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý giáo dục và tạo thuận lợi cho người học trong việc tra cứu, sử dụng các thông tin giáo dục chính thức.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, bên cạnh việc tích hợp học bạ và văn bằng số, ngành giáo dục sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai các lĩnh vực đào tạo gắn với công nghệ cao, tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Đồng thời, Bộ sẽ tập trung phát triển kho học liệu mở để thu hút chuyên gia, giải quyết các đầu tư công và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục với nguồn lực lớn.

Trước đó, vào cuối tháng 8 năm 2025, Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 cũng đã đề cập đến việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo đã cơ bản hoàn thiện, kết nối hơn 24,55 triệu hồ sơ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, hệ thống tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã đạt mức “toàn trình”, cho phép hơn 100% thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Đến nay, trên 10 triệu học bạ cùng hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp THPT đã được số hóa và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tích hợp kết nối với ví điện tử VNeID. Người học có thể tra cứu thông tin này trên ứng dụng VNeID một cách thuận tiện và nhanh chóng. Dự kiến, sau ngày 2/9/2025, dữ liệu học bạ số và văn bằng số phát hành chính thức sẽ được tích hợp hoàn chỉnh để người học thuận tiện truy cập.

Bước vào năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức triển khai đại trà học bạ số trên phạm vi toàn quốc ở các cấp học, đồng thời áp dụng hệ thống văn bằng số từ cấp THPT đến sau đại học. Ngoài ra, các văn bằng đã cấp trước đây cũng sẽ được số hóa để hoàn chỉnh hệ thống quản lý điện tử, hướng tới việc học bạ số, văn bằng số và chứng chỉ trở thành tài liệu chính thức, thay thế giấy tờ truyền thống trong các thủ tục hành chính cũng như dịch vụ công trực tuyến.

Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền giáo dục số hiện đại, minh bạch và thuận tiện, góp phần phục vụ công tác quản lý, xét tuyển, và hỗ trợ người học tối ưu trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ.