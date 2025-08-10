Từ 1/10, cơ quan hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, trả kết quả qua VNeID

Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 1/10 đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Một trong các nội dung được đề cập trong Thông báo kết luận phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa diễn ra hôm 8/8, là khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Phấn đấu đến ngày 01/10/2025 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất.

Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an triển khai cắt giảm ngay các giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính, thay thế bằng dữ liệu và giấy tờ đã tích hợp lên VNeID, hoàn thành trong tháng 8/2025. Thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua ứng dụng VNeID, bỏ việc cấp các loại giấy tờ và trả kết quả bằng bản giấy, cắt bỏ các khoản phí có liên quan đến việc sản xuất, in, cấp bản giấy

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Trung tâm hành chính công các cấp, bộ phận một cửa bố trí đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trên môi trường trực tuyến.

Nhận thuốc tại nhà qua VNeID

Một nội dung đáng chú ý khác trong Thông báo kết luận là việc triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc để tích hợp đồng bộ trên VNeID. Người dân được liên thông dữ liệu đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà. Việc này sẽ được thí điểm từ tháng 9/2025 và triển khai chính thức trong tháng 10/2025.

Bộ Công an cũng được yêu cầu sớm nghiên cứu, xây dựng đám mây dữ liệu (Cloud) công dân tích hợp trên nền tảng VNeID (nâng cấp lên Mức độ 3) nhằm tạo nền tảng số thống nhất để người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình một cách thuận tiện, bảo mật và hiệu quả, thúc đẩy quản lý xã hội hiện đại, văn minh.

