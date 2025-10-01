Chuyện thật như đùa: Mèo trở thành “đồng đội”, được lính Ukraine sơ tán bằng công nghệ quân sự

Lữ đoàn Khartia Ukraine dùng robot UGV giải cứu chú mèo Prapor khỏi tiền tuyến Kharkov, cho thấy vai trò nhân đạo của robot trong chiến tranh.

Lực lượng Ukraine ở mặt trận Kharkov vừa tiến hành một chiến dịch đặc biệt hiếm có: giải cứu một chú mèo khỏi tiền tuyến bằng xe robot mặt đất không người lái (UGV).

Chiến dịch do Lữ đoàn “Khartia” thực hiện cho thấy các robot không chỉ được dùng trong chiến đấu mà còn phục vụ hậu cần, sơ tán thương binh, thậm chí cả nhiệm vụ nhân đạo giữa chiến trường.

Trong video do lữ đoàn công bố, các binh sĩ điều khiển từ xa UGV để tiếp cận và đưa chú mèo – được gọi thân mật là “Prapor” (nghĩa là “Lá cờ”) – rời khỏi vị trí tiền tuyến, nơi nó đã sống cùng binh sĩ suốt nhiều tháng qua.

“Trong thời gian dài, chú mèo gắn bó với các chiến binh Khartia tại những vị trí gần tuyến tiếp xúc phía bắc Kharkov, chia sẻ cùng họ nhịp sống khắc nghiệt của chiến tranh”, lữ đoàn cho biết. “Nó đã trở thành một đồng đội thực thụ, nhận biệt danh ‘Prapor’, và theo các binh sĩ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu một ‘chiến binh tham chiến’”.

Quyết định sơ tán được đưa ra sau khi lính Khartia cho rằng “Prapor” không nên tiếp tục đối mặt nguy hiểm thường trực. Trong chiến dịch kéo dài 3 giờ, robot mang vật tư đến tuyến đầu, rồi trên đường quay về đã chở theo thùng chứa mèo an toàn. Hiện tại, Prapor đang thích nghi với cuộc sống yên bình tại căn cứ, tránh xa tiếng pháo và hầm hào.

Dù mục đích có phần khác thường, chiến dịch làm nổi bật xu hướng rộng hơn: vai trò ngày càng lớn của robot mặt đất trong tác chiến Ukraine. Ngoài vận chuyển đạn dược và tiếp tế, chúng còn được dùng để trinh sát và sơ tán thương binh.

Hồi đầu năm, các đơn vị ở Donetsk cho biết đã sử dụng robot bánh xích để chuyển hàng qua bãi mìn, nơi xe truyền thống dễ bị phá hủy. Trước đó, vào năm 2023, một ca nổi bật lan truyền rộng rãi là khi quân Ukraine dùng robot cứu một binh sĩ bị thương gần Bakhmut, giảm nguy cơ thương vong cho đồng đội.

Robot không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật mà còn góp phần nâng cao tinh thần. Năm 2022, một chú mèo khác tên “Stepan” cũng từng gây bão mạng sau khi được sơ tán khỏi Sievierodonetsk giữa giao tranh ác liệt.

Các chuyên gia nhận định việc dùng robot cho nhiệm vụ nhân đạo như cứu mèo là minh chứng cho bước tiến tự nhiên của công nghệ trong chiến tranh hiện đại. Nếu UAV đã biến cuộc chiến Nga-Ukraine thành “cuộc chiến UAV quy mô lớn đầu tiên trên thế giới”, thì UGV cũng đang nối gót, mở rộng tầm ảnh hưởng.

Mỗi chiến dịch – dù là chở đạn, cứu thương hay giải cứu thú cưng – đều giúp quân đội Ukraine tích lũy kinh nghiệm tích hợp robot vào hoạt động thường nhật, chuẩn bị cho những ứng dụng quy mô lớn hơn trong tương lai.

Với Lữ đoàn Khartia, việc đưa chú mèo Prapor ra khỏi tiền tuyến không chỉ là thử nghiệm công nghệ, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần. “Prapor đã được đưa về an toàn và không hề hấn gì”, thông báo kết thúc. “Nó từng phục vụ cùng chúng tôi ở tuyến đầu và xứng đáng có một cuộc sống yên bình”.

Theo Interesting Engineering