Gấu Bắc Cực "chiếm đóng" trạm nghiên cứu khoa học từ thời Liên Xô

Một nhóm gấu trắng đã chiếm lĩnh một trạm nghiên cứu bỏ hoang từ thời Liên Xô trên một hòn đảo hẻo lánh ở vùng cực đông bắc của Nga.

Hình ảnh và video ghi lại cho thấy những con gấu đang lang thang, nghỉ ngơi và thậm chí leo trèo khắp các dãy nhà vốn từng là cơ sở khoa học của Liên Xô. Khu trạm này đã bị bỏ trống nhiều thập kỷ qua và giờ đây trở thành “ngôi nhà mới” bất đắc dĩ cho loài động vật biểu tượng của Bắc Cực.

Các nhà sinh thái học cho biết việc gấu trắng chiếm dụng những công trình của con người là hiện tượng ngày càng phổ biến, khi biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh, thu hẹp môi trường sống tự nhiên và nguồn thức ăn của chúng. Nhiều con buộc phải di chuyển gần hơn đến các khu vực có dấu vết con người để tìm chỗ trú ẩn hoặc săn mồi.

Hiện tượng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Cực, nơi nhiệt độ đang tăng gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, những cảnh tượng như gấu trắng chiếm nhà, kho hay trạm nghiên cứu sẽ không còn là chuyện hiếm gặp.

Gấu Bắc Cực đã chiếm đóng trạm nghiên cứu thời Liên Xô bị bỏ hoang trên đảo Kolyuchin ở biển Chukchi, cực đông bắc nước Nga, trong bức ảnh chụp ngày 14/9. Ảnh: Reuters.

Gấu Bắc Cực tại trạm nghiên cứu thời Liên Xô bị bỏ hoang trên đảo Kolyuchin. Ảnh: Reuters.

Một chú gấu bước ra từ bên trong ngôi nhà. Ảnh: Reuters.

Một con gấu Bắc Cực tấn công máy bay không người lái khi nó tiến lại gần. Ảnh: Reuters.

Ảnh chụp từ trên không trạm nghiên cứu thời Liên Xô bị bỏ hoang trên đảo Kolyuchin. Ảnh: Reuters.

Các nhà khoa học đã rời khỏi trạm nghiên cứu nằm trong một ngôi làng bị bỏ hoang ngay sau khi Liên Xô sụp đổ hơn ba thập kỷ trước. Ảnh: Reuters.

Vadim Makhorov, một blogger du lịch, đã sử dụng máy bay không người lái để quay phim những chú gấu đi vào và ra khỏi các tòa nhà. Ảnh: Reuters.

Một chú gấu thò đầu ra cửa sổ. Ảnh: Reuters.

"Tôi nghĩ chúng coi những ngôi nhà này là nơi trú gió, mưa và những thứ khác", Makhorov nói với Reuters. "Nhìn chung, chúng sống rất tốt ở đó". Ảnh: Reuters.

Theo Reuters