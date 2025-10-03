Gấu Bắc Cực "chiếm đóng" trạm nghiên cứu khoa học từ thời Liên Xô

Hình ảnh và video ghi lại cho thấy những con gấu đang lang thang, nghỉ ngơi và thậm chí leo trèo khắp các dãy nhà vốn từng là cơ sở khoa học của Liên Xô. Khu trạm này đã bị bỏ trống nhiều thập kỷ qua và giờ đây trở thành “ngôi nhà mới” bất đắc dĩ cho loài động vật biểu tượng của Bắc Cực.
Các nhà sinh thái học cho biết việc gấu trắng chiếm dụng những công trình của con người là hiện tượng ngày càng phổ biến, khi biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh, thu hẹp môi trường sống tự nhiên và nguồn thức ăn của chúng. Nhiều con buộc phải di chuyển gần hơn đến các khu vực có dấu vết con người để tìm chỗ trú ẩn hoặc săn mồi.
Hiện tượng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Cực, nơi nhiệt độ đang tăng gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, những cảnh tượng như gấu trắng chiếm nhà, kho hay trạm nghiên cứu sẽ không còn là chuyện hiếm gặp.
Theo Reuters