Hình ông Trump có thể được in lên đồng xu 1 USD nhân kỷ niệm 250 năm độc lập

Bộ Tài chính Mỹ cân nhắc phát hành đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump nhân dịp 250 năm độc lập, dù luật cấm dùng hình người sống trên tiền.

Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét khả năng đưa hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump lên đồng xu mệnh giá 1 USD, phát hành nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ (1776–2026).

Theo bản thiết kế đầu tiên được công bố hôm 3/10, một mặt đồng xu khắc chân dung nghiêng của ông Trump, cùng dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa), và hai mốc năm 1776–2026.

Mặt còn lại thể hiện hình ảnh Tổng thống Trump giơ nắm đấm trong tư thế quyết liệt, phía sau là quốc kỳ Mỹ tung bay, cùng các dòng chữ: “Fight, fight, fight” (Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu), “United States of America” và phương châm quốc gia “E pluribus unum” (Từ nhiều, thành một).

Hình ảnh này được cho là gợi lại bức ảnh nổi tiếng do nhiếp ảnh gia Evan Vucci của hãng AP chụp, ngay sau vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump vào tháng 7/2024 – bức ảnh từng được lan truyền rộng rãi trên truyền thông Mỹ và quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ khẳng định trong tuyên bố: “Bất chấp việc phe cấp tiến buộc chính phủ phải tạm ngừng hoạt động, sự thật vẫn rõ ràng: Dưới sự lãnh đạo mang tính lịch sử của Tổng thống Donald J. Trump, đất nước chúng ta đang bước vào lễ kỷ niệm 250 năm với sức mạnh, thịnh vượng và sự vĩ đại chưa từng có”.

Vị quan chức nói thêm: “Dù thiết kế cuối cùng của đồng xu 1 USD kỷ niệm chưa được chọn, bản phác thảo đầu tiên này phản ánh tinh thần bền bỉ của quốc gia và nền dân chủ Mỹ, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách to lớn”.

Theo tờ Washington Post, luật hiện hành của Mỹ thường cấm việc sử dụng hình ảnh của người còn sống trên tiền tệ, và đạo luật Thiết kế lại tiền xu sưu tầm lưu hành 2020 (CCCR) – vốn cho phép phát hành đồng xu kỷ niệm này – cũng cấm việc khắc chân dung người trên mặt sau của đồng xu.

