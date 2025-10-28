Hé lộ kết quả chụp MRI của ông Trump, Nhà Trắng từ chối nêu lý do khám sức khỏe

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chụp MRI trong lần khám gần nhất tại Walter Reed, mô tả kết quả “hoàn hảo” nhưng không nói rõ lý do.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm đầu tuần cho biết ông đã thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) trong lần gần nhất đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, song từ chối tiết lộ chi tiết về lý do thực hiện xét nghiệm này.

Phát biểu của ông đánh dấu lần đầu tiên ông Trump, 79 tuổi, đưa ra lời giải thích cho cuộc kiểm tra y tế lần thứ hai của mình trong năm nay. Chuyến thăm ngày 10/10 – được Nhà Trắng mô tả là “kiểm tra định kỳ thường niên” – đã làm dấy lên nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông, bởi nó diễn ra chỉ sáu tháng sau một cuộc khám sức khỏe toàn diện khác.

“Tôi có chụp MRI. Kết quả hoàn hảo”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyến bay tới Tokyo.

Tuy nhiên, ông Trump – một trong những người lớn tuổi nhất từng nắm quyền trong lịch sử Mỹ – đã từ chối nói lý do vì sao ông được chỉ định chụp MRI, chỉ đáp rằng: “Hỏi bác sĩ đi”.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân thực sự dẫn đến cuộc kiểm tra này.

Ông Trump nói rằng các bác sĩ của ông đã gửi cho báo chí một bản báo cáo “rất đầy đủ và kết luận rõ ràng”, song Nhà Trắng đến nay vẫn không tiết lộ lý do cụ thể khiến ông phải đến Walter Reed lần thứ hai trong năm – điều khác biệt so với thông lệ một tổng thống chỉ khám sức khỏe tổng quát một lần mỗi năm.

“Ông Trump vẫn có sức khỏe xuất sắc, thể hiện hệ tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất mạnh mẽ”, bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách y tế cho tổng thống, viết trong bản ghi nhớ công bố sau buổi khám.

Bác sĩ Barbabella cho biết đợt đánh giá sức khỏe này được tiến hành nhằm chuẩn bị cho các chuyến công du nước ngoài sắp tới của ông Trump, bao gồm chụp ảnh y học nâng cao, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và các đánh giá dự phòng tổng thể.

Chụp MRI (Magnetic Resonance Imaging) là kỹ thuật dùng từ trường và sóng radio để tạo hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể, thường được dùng để theo dõi nhiều loại bệnh lý khác nhau.

Hồi tháng 7, Nhà Trắng từng tiết lộ ông Trump bị sưng chân và bầm tay phải, sau khi hình ảnh cho thấy ông có mắt cá chân sưng và phần tay được che bằng lớp trang điểm.

Trong lá thư công bố thời điểm đó, bác sĩ Barbabella cho biết các xét nghiệm xác nhận vấn đề ở chân là do “suy tĩnh mạch mạn tính” – một tình trạng lành tính, phổ biến ở người trên 70 tuổi.

Ông cũng nói thêm rằng vết bầm ở tay phải của ông Trump phù hợp với “kích ứng mô mềm nhẹ” do bắt tay quá nhiều và việc sử dụng aspirin – loại thuốc tổng thống uống hằng ngày để “phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn”.

Kể từ đó, Nhà Trắng nhiều lần giảm nhẹ lo ngại về tình hình sức khỏe của ông Trump nhưng vẫn chưa công bố chi tiết phương pháp điều trị chứng sưng chân của ông.

Theo Reuters