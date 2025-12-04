Hành trình đến với khối tài sản 148 tỷ USD của Michael Dell: Bắt đầu với khoản đầu tư 1.000 USD

Ông Michael và bà Susan Dell cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào “tài khoản Trump”, loại tài khoản cũng sẽ nhận 1.000 USD vốn mồi từ chính phủ liên bang.

Với ông Dell, con số 1.000 USD mang ý nghĩa đặc biệt. Đó chính là số tiền mà ông từng dùng để khởi nghiệp công ty Dell Technologies khi còn là sinh viên Đại học Texas vào năm 1984. Ngày nay, doanh nhân này là người giàu thứ 11 thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index, với tài sản ròng 148 tỷ USD tính đến ngày 1/12.

Trong cuốn sách xuất bản năm 2021, “Play Nice but Win”, ông Dell hồi tưởng sự phát triển thần tốc của công ty dù số vốn ban đầu rất khiêm tốn.

“Doanh số tăng đều mỗi tuần, và đội ngũ nhân sự nhỏ bé của chúng tôi cũng lớn dần. Nhìn từ bên ngoài, tất cả hoàn toàn phi lý”, ông viết. “Tôi mới 20 tuổi, bỏ học đại học, có 1.000 USD làm vốn, rồi hỏi mọi người: ‘Này, ai muốn vào làm ở công ty của tôi không?’”.

Ông Dell thành lập công ty vào năm 1984 với tên gọi PC’s Limited. Nó nhanh chóng trở thành một trong những công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ, thu về hơn 6 triệu USD doanh số ngay năm đầu tiên. Công ty đổi tên thành Dell Computer Corp. năm 1987 và niêm yết công khai năm 1988, huy động được 30 triệu USD.

Hiện nay, Dell Technologies có vốn hóa thị trường 90,6 tỷ USD.

Năm 1999, ông Dell từng trở lại ký túc xá cũ và chụp ảnh tại căn phòng nơi ông bắt đầu sự nghiệp.

Tất nhiên, 1.000 USD của năm 1984 không còn như xưa: theo công cụ tính lạm phát của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số tiền đó tương đương gần 3.200 USD ngày nay.

Các “tài khoản Trump” được xây dựng dựa trên ý tưởng rằng một khoản đầu tư nhỏ, theo thời gian, có thể sinh sôi và trở thành cách hiệu quả để người trẻ Mỹ tích lũy tài sản.

“Nó cho phép mọi trẻ sơ sinh ở Mỹ được hưởng lợi từ sức mạnh tăng trưởng kép và tích lũy nguồn lực đáng kể theo thời gian”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, một trong những người ủng hộ sớm nhất, nói với Business Insider hồi tháng 5. “Nó tạo ra một thế hệ nhà tư bản mới”.

Vợ chồng nhà Dell cam kết đóng góp tổng cộng 6,25 tỷ USD cho các tài khoản Trump.

Ngoài 1.000 USD từ chính phủ, họ sẽ đóng thêm 250 USD cho các tài khoản của trẻ dưới 10 tuổi, sinh trước ngày 1/1/2025, sống tại các mã vùng có thu nhập trung bình năm từ 150.000 USD trở xuống.

Ông Dell cũng cho biết công ty của ông sẽ tặng thêm 1.000 USD, tương đương mức chính phủ cấp, vào tài khoản Trump của nhân viên Dell.

Theo BI