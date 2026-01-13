Nguyên Tổng giám đốc Bách Đạt An bị phạt tù chung thân

Ngày 12/1, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Bách Đạt An.

Theo bản án, từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2023, bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973; trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) giữ các chức vụ Tổng Giám đốc, sau đó là Phó tổng Giám đốc Công ty Bách Đạt An. Trong thời gian đương chức, bà Châu đã trực tiếp quản lý nguồn tiền mặt của doanh nghiệp.

Lợi dụng chức vụ và công việc được giao, bà Châu nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích riêng, không hoàn ứng cho công ty và cho đến khi bị khởi tố, bà Châu đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 774 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được bà Châu sử dụng để đầu tư, mua bán hàng chục căn hộ, nhiều lô đất, các công trình thương mại tại TP Đà Nẵng, TP.HCM. Nhiều tài sản do bà Châu đứng tên hoặc nhờ người khác đứng tên.

Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bà Hoàng Thị Kim Châu mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Bà Hoàng Thị Kim Châu là nhân vật liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng môi giới bất động sản giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (môi giới) liên quan đến khoảng 1.000 lô đất nền tại 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ), với số lượng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên đến gần 1.000 người.

Vụ tranh chấp kéo dài từ năm 2017 và sau khi các bên không tìm được tiếng nói chung đã đưa nhau ra toà.

Tại các phiên xét xử, Toà án nhân dân các cấp đã tuyên án các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền, trong đó buộc Công ty CP Bách Đạt An phải làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, thực hiện nghĩa vụ chủ đầu tư của mình và ra sổ đỏ cho người dân theo thoả thuận giữa chủ đầu tư và môi giới.

Tuy nhiên, nhiều năm kể từ khi các bản án có hiệu lực pháp luật, chủ đầu tư vẫn chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình. Việc chủ đầu tư chây ì, không thực hiện nghĩa vụ của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các khách hàng mua đất nền tại 3 dự án trên.

Theo phía Công ty CP Bách Đạt An cho biết việc bà Châu chiếm đoạt tài sản của công ty khiến công ty này mất khả năng thực hiện các dự án và xảy ra sự việc đến ngày hôm nay.