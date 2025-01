Omoda E5 và Jaecoo 7 PHEV sắp vào Việt Nam: Xe Trung Quốc có thể hút khách?

Phép thử thị trường bằng mẫu xe lai

Dự kiến vào ngày 15/1 tới đây, Omoda & Jaecoo – liên doanh của Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery (Trung Quốc) giới thiệu tại Việt Nam mẫu xe Jaecoo 7 PHEV và Omoda E5.

Jaecoo 7 PHEV là mẫu xe lai (hybrid) sử dụng cả xăng và điện. Nó có thể vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 106 km và có thể hoàn thành quãng đường 1.200 km khi xăng và pin được nạp đầy.

Jaecoo J7 PHEV được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao như cảnh báo va chạm, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn, camera toàn cảnh, ga tự động thông minh, đèn pha thông minh hay hệ thống 10 túi khí. So với các đối thủ cùng phân khúc, các trang bị của Jaecoo J7 PHEV có phần đầy đủ hơn.

Tại thị trường Việt Nam, Jaecoo 7 PHEV sẽ cạnh tranh với các đối thủ phân khúc SUV hạng C như VinFast VF7, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V, Kia Spotage... Còn nếu chỉ tính trong phân khúc xe hybrid, nó sẽ cạnh tranh với Honda CR-V e:HEV RS, Haval H6 hay sắp tới là BYD Sealion 6.

Liên doanh Omoda & Jaecoo dự tính xe hybrid là sản phẩm cạnh tranh chính của hãng trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường Việt Nam, thay vì tập trung hoàn toàn vào xe điện. Và Jaecoo J7 PHEV là phép thử đầu tiên.

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo cũng đưa vào thị trường Việt Nam một mẫu xe thuần điện là Omoda E5. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng B, sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF6.

Omoda E5 sở hữu động cơ có công suất cực đại 204 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm. Pin của xe có dung lượng 61 kWh cho phép di chuyển tối đa 430 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Omoda E5

Omoda E5 cũng được trang bị công nghệ hỗ trợ lái hiện đại bao gồm: Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ thấp, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động.

Chiến lược giá rẻ

Các mẫu xe Trung Quốc khi gia nhập thị trường Việt đều có một hạn chế là hệ thống trạm sạc. Trong khi các quốc gia khác có hệ thống trạm sạc mở của bên thứ ba giúp cho các hãng xe Trung Quốc thoải mái vận hành, thì ở Việt Nam hiện nay đa phần trạm sạc là của VinFast, đồng thời trạm sạc bên thứ ba cũng gần như chỉ phục vụ xe VinFast. Chính vì vậy, xe Trung Quốc sẽ phải sạc ở nhà. Đây là một hạn chế rất lớn.

Để khắc phục hạn chế này, các hãng xe Trung Quốc đã giảm giá thành sản phẩm để kích thích người tiêu dùng Việt.

Đầu tiên phải kể đến Hongguang mini EV, sau thời điểm khởi đầu có giá trên 300 triệu thì bây giờ hạ xuống mức 239 triệu đến 279 triệu tùy phiên bản.

Các mẫu xe Dolphin, Atto 3 và Seal của BYD có giá từ 659 triệu đến 1,359 tỷ đồng. Đây là những mức giá hợp lý so với dải phân khúc sản phẩm của hãng, mặc dù có cao hơn một chút so với giá xe ở các thị trường Đông Nam Á khác nhưng được trang bị những tính năng năng hấp dẫn mà nhiều mẫu xe thương hiệu khác không có, chẳng hạn như màn hình điều khiển lớn có thể xoay 180 độ hoặc các tính năng về an toàn.

Gần đây, TMT Motors cũng đã giới thiệu 4 mẫu xe Wuling Bingo cho thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 349 triệu đồng.

Wuling Hongguang mini EV không được ưa chuộng tại thị trường Việt

Đối với liên doanh Omoda & Jaecoo, mẫu Jaecoo J7 PHEV sắp ra mắt thị trường Việt được đồn đoán có mức giá khoảng 900 triệu-1 tỷ đồng, trong khi chiếc Omoda E5 sẽ có mức giá khoảng 700 triệu đồng.

Vậy "hấp dẫn về mức giá, ngập tràn về trang bị" có thể khiến người tiêu dùng Việt chấp nhận xe thương hiệu Trung Quốc?

Theo báo cáo của TMT Motors, đơn vị phân phối Wuling tại Việt Nam, trong năm 2023, chỉ có 591 chiếc Wuling Hongguang Mini EV được bán ra, đạt khoảng 10% so với mục tiêu ban đầu là 5.525 xe. Trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh số của mẫu xe này tiếp tục ở mức thấp, với tổng cộng 731 xe được bán ra.

Trong khi đó, các mẫu xe BYD dường như cũng không có sức tiêu thụ khả quan. Đến nay chưa có số liệu chính thức và doanh số BYD tại Việt Nam, nhưng một showroom của hãng tiết lộ mỗi tháng chỉ tiêu thụ được 2-3 xe.

Tương tự, các mẫu xe Wuling Bingo mặc dù có thiết kế rất mềm mại, nữ tính, giá cả phải chăng, nhưng không được người dùng đánh giá cao.

Một người đã từng sử dụng xe Trung Quốc chia sẻ với VietTimes rằng mặc dù xe Trung Quốc được trang bị đầy đủ các tính năng và giá cả rất cạnh tranh, nhưng việc không có trạm sạc là một rủi ro rất lớn. Nó chỉ phù hợp khi là chiếc xe thứ hai, thứ ba trong gia đình, với điều kiện gia đình phải có nhà riêng, có hạ tầng sạc riêng.

Nhà báo Lê Tùng Anh, chủ kênh YouTube "Trắng Auto", trong một chương trình phỏng vấn ngày 12/11 đã chia sẻ rằng "những người lựa chọn xe không có trạm sạc đã biết rõ điều này và có phương án sử dụng, Vì thế rẻ hay đắt không phải là vấn đề".

Như vậy, giá rẻ chưa không phải là yếu tố để người Việt quyết định mua xe Trung Quốc. Chưa kể, nếu có sạc được ở các bên thứ ba thì giá thành tiêu thụ năng lượng của xe điện Trung Quốc cũng không hề rẻ hơn xe xăng.

Lấy ví dụ, trạm sạc của EV One hiện lấy mức giá 9.900 đồng/kWh, trong khi trạm sạc VinFast chỉ 3858 đồng/kWh. Nếu một chiếc xe điện Trung Quốc có viên pin hơn 60 kWh chạy được 450 km, giả sử người dùng cần sạc 30 kWh để chạy được khoảng 220 km thì chi phí sạc sẽ là 30 x 9.900 = 297.000 đồng, cũng tương đương mức tiêu thụ của một chiếc xe xăng.

Các mẫu xe điện của VinFast vẫn đang độc chiếm thị trường Việt

Nhìn chung, trong thời điểm hiện tại, đối với thị trường Việt Nam chỉ có xe hybrid thương hiệu Trung Quốc là có khả năng cạnh tranh vì có sự kết hợp linh hoạt giữa xăng và điện. Còn các mẫu xe thuần điện chưa thể đọ về chi phí vận hành với xe VinFast.

Tuy nhiên, trong tương lai điều này có thể thay đổi khi các loại pin mới cho xe điện, chẳng hạn như pin lithium thể rắn ra đời cho phép các mẫu xe điện chạy trên 1.000 km mỗi lần sạc có thể giúp người tiêu dùng không quá lệ thuộc vào các trụ sạc trên đường. Lúc đó, có thể sức mua xe thương hiệu Trung Quốc sẽ tăng lên nếu xe có thiết kế đẹp, tính năng phong phú, chế độ hậu mãi tốt.