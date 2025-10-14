Hải quân Mỹ đăng nhầm ảnh tàu Nga trong lễ kỷ niệm 250 năm

Kỷ niệm 250 năm Hải quân Mỹ bị châm biếm khi nhiều tài khoản chính thức đăng nhầm ảnh tàu chiến Nga, thậm chí dùng ảnh do AI tạo ra.

Lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau hàng loạt sự cố trực tuyến, khi các cơ quan và tổ chức chính thức của Mỹ vô tình đăng tải hình ảnh tàu chiến thuộc về các quốc gia khác, bao gồm cả Nga.

Một số tài khoản chính thức của Mỹ, trong đó có Bảo tàng Navy SEAL ở San Diego và Thư ký bang Arizona Adrian Fontes, đã chia sẻ những hình ảnh sai sót này trong hôm đầu tuần để kỷ niệm ngày thành lập lực lượng.

Các bài đăng, dù bị gỡ sau vài giờ, vẫn kịp thu hút sự chú ý khi phóng viên Dave Brown của tờ Wall Street Journal tổng hợp lại trong một bài đăng châm biếm, gọi đây là “Cuộc săn màu đỏ tháng Mười” – ám chỉ bộ phim nổi tiếng về tàu ngầm Liên Xô.

Điều trớ trêu là nhiều bức ảnh được ca ngợi như biểu tượng “sức mạnh Hải quân Mỹ” thực chất lại là hình tàu chiến của Liên Xô hoặc Nga, bao gồm tuần dương hạm lớp Slava Marshal Ustinov và tuần dương hạm lớp Sverdlov Mikhail Kutuzov – con tàu hiện được trưng bày như bảo tàng tại thành phố Novorossiysk từ năm 2002. Một số hình khác thậm chí là tàu chiến Đan Mạch, Nhật Bản, Ấn Độ, hoặc được AI tạo ra.

Các nhà quan sát cho rằng việc sử dụng nhầm hình ảnh quân sự nước ngoài hoặc hình do AI tạo ra đang trở nên phổ biến trong các bài đăng chính thức, nhất là trong thời đại mạng xã hội và công nghệ tạo sinh phát triển mạnh.

Giới phê bình nhận định những lỗi này phản ánh sự suy giảm tính chuyên nghiệp trong hoạt động truyền thông công quyền của Mỹ, ngay cả trong các dịp mang tính biểu tượng như lễ kỷ niệm lực lượng vũ trang lâu đời nhất nước này.

Theo RT