Hải quân Anh tính triển khai vũ khí laser "DragonFire" trên khu trục hạm gây tranh cãi bậc nhất

Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tích hợp hệ thống laser DragonFire lên khu trục hạm Type 45 từ năm 2027, trở thành lực lượng đầu tiên ở châu Âu trang bị vũ khí laser trên tàu chiến.

Hải quân Hoàng gia Anh lên kế hoạch tích hợp vũ khí laser năng lượng cao “DragonFire” lên các khu trục hạm Type 45 từ năm 2027. Nếu đúng tiến độ, lực lượng này sẽ trở thành quân chủng đầu tiên ở châu Âu sở hữu vũ khí laser đặt trên tàu chiến đưa vào trực chiến.

Các lãnh đạo quốc phòng Anh tiết lộ rằng những thử nghiệm ban đầu cho thấy hệ thống vũ khí mới có thể theo dõi và đốt cháy các mục tiêu nhỏ ở cự ly mang tính chiến thuật. Công việc tích hợp dự kiến sẽ tăng tốc khi quá trình nâng cấp nguồn điện và hệ thống làm mát trên tàu hoàn tất.

DragonFire là hệ thống vũ khí laser năng lượng cao thuộc nhóm công suất 50 kW, hoạt động trong dải hồng ngoại sóng ngắn. Hệ thống sử dụng kỹ thuật kết hợp chùm tia coherent beam combining: hợp nhất đầu ra của nhiều mô-đun laser sợi quang thành một chùm tia cường độ cao duy nhất. Điều này giúp DragonFire đạt mật độ năng lượng và chất lượng chùm tia vượt trội.

Tàu khu trục lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh dự kiến sẽ được lắp đặt hệ thống laser DragonFire. Ảnh: MW.

Hiện Trung Quốc và Mỹ đang dẫn đầu thế giới về phát triển vũ khí laser. Các tổ hợp laser phòng không của Trung Quốc gần đây đã được xuất khẩu sang Nga và sử dụng trực tiếp tại chiến trường Ukraine để chống các cuộc tấn công bằng UAV.

Chi phí bắn ra một xung laser thấp hơn nhiều so với việc phóng tên lửa phòng không, khiến vũ khí laser trở thành giải pháp tối ưu đối phó với các đòn tấn công cảm tử bằng UAV giá rẻ.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng vũ khí laser khó tạo ra bước ngoặt trong tác chiến hải quân hiện đại, bởi tầm bắn hạn chế khiến chúng không thể thay thế vai trò của tên lửa hành trình trong các trận chiến giữa các cường quốc.

Tàu khu trục lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: MW.

Tính phù hợp của lớp tàu Type 45 đối với việc tích hợp DragonFire đang gây nhiều tranh cãi. Các tàu Type 45 được xây dựng theo kiến trúc hệ thống đóng, ít tính mô-đun, khiến việc nâng cấp trở nên phức tạp.

Đây cũng là một trong những chương trình khu trục hạm gây tranh cãi nhất thời hậu Chiến tranh Lạnh, khi các tàu trong hạm đội thường xuyên gặp trục trặc và có thời điểm tỷ lệ khả dụng chỉ còn 17%. Lịch sử hoạt động này khiến nhiều chuyên gia lo ngại việc tích hợp DragonFire có thể đối mặt với những trì hoãn lớn.

Dù vậy, việc đưa DragonFire lên tàu Type 45 sẽ giúp Hải quân Anh có được kinh nghiệm vận hành vũ khí laser trên thực địa – một yếu tố giá trị khi ngành công nghiệp quốc phòng nước này tiếp tục phát triển dự án khu trục hạm Type 83 vốn bị chậm tiến độ nhiều năm.

Theo MW