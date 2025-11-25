Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ điện đàm, nội dung hai bên công bố khác nhau

Thông báo của Tân Hoa xã nói, hai bên đã thảo luận về vấn đề Đài Loan, chiến tranh Nga–Ukraine và các chủ đề khác. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Trump đăng tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội riêng Truth Social, toàn văn chỉ đề cập đến các nội dung trao đổi giữa hai người, bao gồm vấn đề fentanyl, đậu nành và các nông sản khác, cùng việc ông có thể thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau, hoàn toàn không nhắc đến Đài Loan. Cách nói của hai bên có sự khác biệt rõ rệt.

Truyền thông Trung Quốc nói gì?

Theo Thời báo Hoàn cầu, truyền thông chính thức của Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, ông Tập đã trình bày lập trường nguyên tắc của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, nhấn mạnh rằng việc Đài Loan trở về Trung Quốc là một bộ phận quan trọng của trật tự quốc tế sau Thế chiến II. Ông cho rằng Mỹ và Trung Quốc từng cùng nhau chống lại chủ nghĩa phát xít và quân phiệt, và hiện nay càng nên cùng nhau gìn giữ thành quả thắng lợi của Thế chiến II.

Tổng thống Trump được cho là đã khẳng định Trung Quốc từng đóng vai trò quan trọng trong thắng lợi Thế chiến II và phía Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc.

Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh: “Cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ lần này được đánh giá là hết sức quan trọng và không hề bình thường. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bên sau cuộc gặp tại Busan, và cũng là lần đầu trong hai cuộc điện đàm gần đây vấn đề Đài Loan được nhắc đến rõ ràng. Dù cuộc điện đàm không đề cập trực tiếp tới Nhật Bản, nhưng nó diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 7/11 đã công khai đưa ra phát biểu được Trung Quốc cho là “sai lệch” về vấn đề Đài Loan”.

Chủ tịch Tập đã mời Tổng thống Trump thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026. Ảnh: Reuters.

Báo này cho rằng, “Vấn đề Đài Loan từ trước đến nay luôn là chủ đề cốt lõi quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung–Mỹ — là lằn ranh đỏ không được thử sức hay vượt qua. Nội dung cuộc điện đàm đã chỉ ra bản chất lịch sử của việc Đài Loan trở về Trung Quốc, dựa trên các sự kiện và căn cứ pháp lý được quốc tế thừa nhận. Bất kỳ thế lực bên ngoài nào tìm cách can thiệp vào vấn đề Đài Loan, hoặc bất kỳ thế lực chủ trương ‘Đài Loan độc lập’ nào tìm cách chia cắt đất nước, đều bị xem là hành động phản lại công lý lịch sử, phủ nhận thành quả chống phát xít của Thế chiến II, thách thức trật tự quốc tế hậu chiến và gây tổn hại hòa bình – ổn định thế giới. Những hành động đó tất yếu sẽ bị nhân dân Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và bị quốc tế lên án”.

Thời báo Hoàn cầu khẳng định: “Tổng thống Trump cho biết trong cuộc điện đàm ông hiểu tầm quan trọng của vấn đề Đài Loan đối với Trung Quốc — đây được xem là tín hiệu tích cực. Là hai cường quốc trên thế giới, hướng đi của quan hệ Mỹ–Trung liên quan trực tiếp đến phúc lợi nhân dân hai nước và sự ổn định toàn cầu. Vấn đề Đài Loan chính là biến số quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ song phương. Chỉ khi tôn trọng lợi ích cốt lõi và quan tâm lớn của nhau, xử lý thỏa đáng vấn đề Đài Loan, thì hai nước mới có thể loại bỏ trở ngại, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và mang lợi ích cho nhân dân hai nước cũng như thế giới”.

Bài viết trên Trust Social của ông Trump không đả động gì đến vấn đề Đài Loan. Ảnh chụp màn hình.

Bài viết của ông Trump trên mạng xã hội

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau khi diễn ra cuộc điện đàm, Tổng thống Trump viết: “Tôi vừa có cuộc điện đàm rất tốt đẹp với Chủ tịch Tập của Trung Quốc. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm Ukraine/Nga, fentanyl, đậu nành và các nông sản khác… Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt và quan trọng cho những người nông dân vĩ đại của chúng ta và nó sẽ chỉ ngày càng tốt hơn”.

Ông Trump nhấn mạnh quan hệ Mỹ–Trung “cực kỳ vững chắc”. Cuộc gọi này là sự tiếp nối từ cuộc gặp tại Busan (Hàn Quốc) hồi cuối tháng 10; hai bên đã đạt được tiến triển lớn trong việc bảo đảm các thỏa thuận được thực hiện, và giờ có thể “hướng tầm nhìn đến bức tranh lớn hơn”.

Tổng thống Trump cũng thông báo rằng Chủ tịch Tập đã mời ông thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm sau và ông đã nhận lời; đồng thời ông cũng gửi lời mời tương tự đến ông Tập Cận Bình, dự kiến ông Tập sẽ thăm Mỹ dưới hình thức cấp nhà nước vào cuối năm sau. Ông nói hai bên cùng cho rằng duy trì liên lạc thường xuyên là rất quan trọng, và ông rất mong muốn tiếp tục điều đó.

Theo Global Times, ETToday