Mỹ, Trung Quốc có động thái mới nhằm "đóng băng" chiến tranh thương mại

Trung Quốc tuyên bố tạm dừng thu phí cảng trả đũa đối với các tàu Mỹ trong một năm, sau khi Washington cũng ngừng áp dụng các khoản phí tương tự.

Trung Quốc đã tạm ngừng áp thuế cảng trả đũa đối với các tàu có liên hệ với Mỹ trong vòng một năm, sau khi Washington cũng đình chỉ các khoản phí tương tự trong khuôn khổ cuộc điều tra “Mục 301” nhằm vào ngành hàng hải Trung Quốc.

Sau nhiều tháng bất ổn về các khoản phí cảng song phương – vốn có hiệu lực từ ngày 14/10 – ngành vận tải biển cuối cùng cũng có thể thở phào khi cả hai bên chính thức xác nhận việc tạm ngừng thu phí .

Theo kết quả các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại Kuala Lumpur, Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết Quốc vụ viện đã phê duyệt quyết định đình chỉ trong một năm việc thu phí cảng đặc biệt đối với tàu Mỹ, có hiệu lực từ 13h01 (giờ Bắc Kinh) hôm 10/11 – đáp lại động thái tương tự của Washington.

Cũng trong hôm đầu tuần, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ đình chỉ trong một năm các biện pháp trừng phạt nhằm vào 5 chi nhánh Mỹ của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean – vốn được áp dụng từ ngày 14/10. Bắc Kinh trước đó cáo buộc các thực thể này hợp tác với Washington trong việc thực thi các biện pháp hạn chế.

Sau cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur và hội nghị thượng đỉnh tổng thống tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 10, Nhà Trắng ngày 1/11 tuyên bố sẽ tạm dừng việc áp phí cảng – có hiệu lực từ ngày 10/11 – như một phần của thỏa thuận “đình chiến thương mại” với Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh trong khi vẫn duy trì “sự hợp tác mang tính lịch sử” với Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm phục hồi ngành đóng tàu nội địa.

Ngành hàng hải quốc tế đã hoan nghênh động thái này.

“Chúng tôi coi việc tạm ngừng thu phí cảng là tin tức tích cực cho khách hàng, vì nó mang lại tầm nhìn, sự chắc chắn và ổn định hơn cho chuỗi cung ứng”, tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk cho biết.

“Tạm ước đình chiến này đến đúng thời điểm”, công ty môi giới tàu biển Xclusiv Shipbrokers có trụ sở tại Athens, Hy Lạp bình luận trong một ghi chú tuần trước.

Việc khôi phục các chuyến hàng đậu nành đường dài từ Mỹ sang Trung Quốc – một kết quả khác của cuộc gặp cấp Tổng thống – đang thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ trở lại đối với các tàu chở hàng rời khô. Theo ghi chú, sự gián đoạn của tuyến thương mại này trong những tháng gần đây đã khiến gần 200 chuyến vận chuyển bị loại bỏ khỏi thị trường.

Theo SCMP