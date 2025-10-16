Vinfast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc ''Vinfast - Khát vọng vì Việt Nam xanh và hùng cường''

Ngày 15/10, sau 4 tháng phát động và nhận được gần 400 bài dự thi, cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã tìm ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất - Nhì - Ba.

Ngoài ra, các tác giả tham gia dự thi và những thành viên cộng đồng bình chọn chính xác nhất tác phẩm đạt Giải Nhất cũng đã được Ban tổ chức vinh danh và trao tặng những phần quà giá trị và ý nghĩa.

Giải Nhất của Cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã được trao cho tác phẩm “Tự hào VinFast” của tác giả Mai Xuân Thứ. Đây là ca khúc được viết trên nền nhạc sôi động, hiện đại, thể hiện sức sống căng tràn của một thương hiệu trẻ và cá tính. Đặc biệt, phần ca từ đầy ý nghĩa như lời chào từ một Việt Nam tươi mới gửi đến thế giới thông qua hình ảnh những chiếc xe VinFast phong cách, đẳng cấp, tượng trưng cho trí tuệ Việt đang song hành cùng thế giới.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi cùng các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba

Giải thưởng dành cho Giải Nhất là một chiếc ô tô điện VinFast VF 3, với ý nghĩa chiếc xe sẽ đồng hành cùng với tác giả của ca khúc, trở thành đại sứ lan tỏa rộng rãi niềm “Tự hào VinFast” tới đông đảo cộng đồng. Ban Tổ chức cũng đã trao 2 Giải Nhì và 5 Giải Ba với phần thưởng là những chiếc xe máy điện VinFast thông minh, hiện đại cho các tác giả đạt giải.

Đặc biệt, tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã công bố danh sách 30 tác giả may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên để nhận phần quà tri ân trị giá 10 triệu đồng; 10 thành viên cộng đồng được nhận phần quà Dự đoán là một voucher Xanh SM trị giá 5 triệu đồng khi tham gia bình chọn tác phẩm đạt Giải Nhất; và 100 tác giả có tác phẩm hợp lệ gửi về sớm nhất được nhận quà tặng là một voucher Xanh SM trị giá 2 triệu đồng.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing VinFast toàn cầu, trao giải Nhất cho tác giả Mai Xuân Thứ

Cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” là một hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, được VinFast tổ chức nhằm hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước. Cuộc thi cũng nhằm ghi dấu cột mốc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khi lần đầu tiên một thương hiệu ô tô điện nội địa đã vượt qua tất cả các thương hiệu ô tô điện và xăng của nước ngoài để dẫn đầu thị trường, đồng thời đang mạnh mẽ tiến ra thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing VinFast toàn cầu cho biết: “Cuộc thi sáng tác ca khúc ‘VinFast - Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường’ là minh chứng sống động cho tinh thần ‘Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh’ mà chúng tôi đã, đang và sẽ kiên định theo đuổi. Chúng tôi tin rằng, sức mạnh của âm nhạc có thể chạm tới trái tim của hàng triệu người, biến những thông điệp về công nghệ xanh, giao thông xanh, năng lượng sạch… thành những giai điệu đầy cảm xúc, gieo hạt mầm ý thức và hành động tích cực trong cộng đồng”.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing VinFast toàn cầu, tại lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast – Khát vọng vì Việt Nam xanh và Hùng Cường”

Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo tác giả trên cả nước, với gần 400 tác phẩm hợp lệ gửi về dự thi. Tất cả đều là những sáng tác đầy tâm huyết, kết tinh từ tình yêu dành cho thương hiệu VinFast cùng với khát vọng góp phần dựng xây đất nước phát triển xanh và hùng cường. Ban Giám khảo là các nhạc sĩ nổi tiếng, các nhà chuyên môn có uy tín cao trong lĩnh vực âm nhạc đã làm việc nghiêm túc và công tâm để chọn ra những ca khúc có thông điệp mạnh mẽ, giàu cảm xúc, dễ lan tỏa, đáp ứng cao nhất các tiêu chí của cuộc thi.

Đại diện Ban Giám khảo, nhà báo Diễm Quỳnh chia sẻ: “Mỗi bài hát gửi về cuộc thi đều mang một tinh thần rất đáng quý - tinh thần sáng tạo, dám thể hiện và sẻ chia cảm xúc của mình bằng âm nhạc. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng trong phong cách và cách nhìn của các bạn trẻ - từ cảm hứng về công nghệ, tương lai, cho đến những giai điệu mang hơi thở Việt rất riêng. Tất cả đều góp phần làm nên một ‘bức tranh âm nhạc VinFast’ đầy năng lượng và tự hào”.

Cuộc thi đã khép lại nhưng dư âm và giai điệu của những bài hát sẽ cùng VinFast bứt phá mọi giới hạn để lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, truyền đi thông điệp tích cực về một tương lai xanh hơn, phát triển bền vững và hùng cường. Trong hành trình tiến đến tương lai ấy sẽ luôn có sự đồng hành của những chiếc xe điện VinFast cùng hệ sinh thái giao thông xanh mà VinFast đang kiến tạo trên khắp Việt Nam.

Kết quả Cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”

Giải thưởng

Tác phẩm

Tác giả

Giải Nhất

Tự hào VinFast

Mai Xuân Thứ

Giải Nhì

Khát vọng tiên phong

Nguyễn Trọng Duy

VinFast - Vươn tới tương lai

Vũ Hữu Chiến

Giải Ba

Tự hào VinFast - Bước chân Việt

Đỗ Diệp Hoài Anh

VinFast! Mãnh liệt tinh thần Việt

Triệu Minh Vương

Cùng VinFast viết tiếp giấc mơ xanh

Dương Hoàng Long

Tự hào VinFast - Khát vọng Việt Nam vươn xa

Bùi Thị Vy Vy

VinFast hành trình xanh

Nguyễn Nhật Minh



Để biết thêm thông tin chi tiết và tham khảo danh sách giải thưởng, vui lòng truy cập website VinFast tại địa chỉ: https://vinfastauto.com/vn_vi