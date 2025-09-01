Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Trắng đêm chờ xem duyệt binh: Những khúc ca, vòng tay gắn kết đồng bào

Quỳnh An - Bảo Trâm - Lê Mai
Quỳnh An - Bảo Trâm - Lê Mai

Có mặt tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội từ rất sớm, hàng nghìn người đang cùng nhau làm nên một đêm trắng tràn đầy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

A80_1 (19).jpg
Tối 1/9, không khí tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Kim Mã, Trần Phú, Giang Văn Minh, Liễu Giai… trở nên sôi động khi nhiều người chờ xem diễu binh 2/9 cùng nhau ca hát. Không khí tự hào, náo nhiệt góp phần xua tan cảm giác mệt mỏi. Tất cả cùng chờ đợi giây phút lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
A80_1 (18).jpg
Hàng chục người có mặt ở vỉa hè phố Liễu Giai hát vang ca khúc: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và Nối vòng tay lớn. Tiếng hát đã kết nối những người từ lạ thành quen.
A80_1 (9).jpg
Khi kim đồng hồ dần nhích về đêm, hàng nghìn ánh mắt vẫn rực sáng. Họ kiên nhẫn chờ khoảnh khắc bình minh lên, là lúc tiếng nhạc quân hành vang dậy, bắt đầu lễ diễu binh hoành tráng mừng Quốc khánh 2/9.
A80_1 (2).jpg
Nhiều người tập trung trước cửa một cửa hàng tiện lợi ở phố Liễu Giai. Vỉa hè cao, hàng hóa bán 24/24 sẽ giúp người dân dễ quan sát và mua sắm nhu yếu phẩm trong đêm.
A80_1 (11).jpg
Để sở hữu vị trí "mặt tiền" ngắm các đoàn diễu binh, nhiều người đã đến đây từ sáng sớm 1/9. Cơn mưa chiều nay đã xua tan nắng nóng, giúp bà con không còn cảm thấy nóng bức, ngột ngạt như hôm sơ duyệt.
A80_1 (5).jpg
Ngã tư Núi Trúc - Kim Mã, nơi có màn hình Led, cũng có rất nhiều người tập trung để theo dõi. Người mang theo ghế, người trải chiếu, hoặc trải áo mưa lên vỉa hè.
A80_1 (6).jpg
22h00, nhiều người tranh thủ ngả lưng và đọc tin tức về sự kiện A80.
A80_1 (10).jpg
Tiếng cười và những câu chuyện cứ thế kéo dài đến đêm. Góc phố nào rôm rả niềm vui, mọi người lại cùng hướng ánh mắt tới và lưu lại kỷ niệm bằng những bức ảnh.
A80_1 (14).jpg
Bé trai này ở Thanh Xuân (Hà Nội), cùng người thân đi xem diễu binh từ 15h00 ngày 1/9. Mang theo băng rôn "Tôi yêu Việt Nam" và cờ tổ quốc, bé háo hức giờ phút diễu binh bắt đầu.
A80_1 (8).jpg
Khu vực nút giao Giang Văn Minh - Kim Mã cũng đông đúc từ sớm. Lực lượng chức năng có mặt để duy trì an ninh.
A80_1 (1).jpg
Dưới lòng đường và trên các tầng cao của quán xá đều đông người xem diễu binh. Ngồi nhiều giờ không tránh được mệt mỏi nhưng nụ cười chưa hề tắt trên môi người dân, vì tất cả đều nóng lòng được hòa mình vào ngày hội dân tộc.
A80_1 (12).jpg
Không ít người ngồi dưới vỉa hè ao ước được sở hữu view từ quán cà phê này. Những người có mặt tại quán sẽ không lo mưa nắng, đêm nay có thể tranh thủ nghỉ ngơi, được phục vụ quạt mát và đồ ăn, nước uống.
A80_1 (20).jpg
Ở phía bên kia quảng trường Ba Đình, trước cổng đền Quán Thánh, người dân tranh thủ chợp mắt sau thời gian dài chờ đợi. Nhiều người trong số họ đã ngồi tại đây từ chiều 30/8. Tất cả đều hy vọng trời không mưa, gió thu từ hồ Tây sẽ góp phần xua tan những mệt mỏi.
A80_1 (15).jpg
Thấu hiểu những vất vả của người dân chờ xem diễu binh, nhóm bạn trẻ này hỗ trợ phát nước miễn phí cho bà con.
A80_1 (16).jpg
Đường Hùng Vương lúc 22h30 ngày 1/9 vắng bóng người. Sáng mai, đây là nơi các đoàn diễu binh di chuyển qua để tiến vào quảng trường Ba Đình.
A80_1 (17).jpg
Lăng Bác và Phủ Chủ tịch bừng sáng về đêm. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho lễ diễu binh hùng tráng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
A80_1 (7).jpg
23h30, người dân tại một số nút giao quanh khu vực Ba Đình vẫn chưa ngủ. Họ cùng nhau thức trắng đêm nay, vì khoảnh khắc tiếng bước chân các đoàn diễu binh vang dậy phố phường đã đến rất gần.

Từ khoá:

Trắng đêm chờ xem duyệt binh A80 diễu binh Hà Nội duyệt binh
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm