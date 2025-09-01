Trắng đêm chờ xem duyệt binh: Những khúc ca, vòng tay gắn kết đồng bào
Có mặt tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội từ rất sớm, hàng nghìn người đang cùng nhau làm nên một đêm trắng tràn đầy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
Cựu chiến binh 98 tuổi và mong ước trở lại Ba Đình sau 80 năm lịch sử
Từng chứng kiến Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, cụ Lê Bình coi việc trở lại quảng trường Ba Đình xem diễu binh là mong ước lớn nhất lúc cuối đời.
Vỉa hè thành sân khấu, người dân hát vang ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"
Dù thời tiết nắng gắt hay mưa bất chợt, hàng vạn người dân từ khắp nơi vẫn đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội, sẵn sàng ngủ qua đêm trên vỉa hè để giữ chỗ, chờ đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường phục vụ chương trình nghệ thuật tối 1/9
Công an Hà Nội sẽ tổ chức cấm, hạn chế nhiều tuyến đường để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Người dân Đà Nẵng xuống phố chụp ảnh, chào mừng Tết Độc lập
Trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập, khắp các đường phố Đà Nẵng được trang trí rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9. Nhiều người dân cùng gia đình, bạn bè chụp ảnh check-in chào Tết Độc lập với nụ cười hạnh phúc.
Clip: Nữ quân y 93 tuổi tham gia lễ duyệt binh đầu tiên kể lại kỷ niệm đặc biệt được gặp Bác Hồ
"Lần đầu được bắt tay Bác, tôi xúc động vô cùng” – ký ức gặp Bác Hồ trong ngày tập duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1/1/1955) vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí nữ quân y nay đã 93 tuổi.
Nữ quân y 93 tuổi kể về lễ duyệt binh đầu tiên, xúc động giây phút được gặp Bác Hồ
70 năm trôi qua, ký ức về Lễ duyệt binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí bà Quế Anh, nữ quân y nay đã 93 tuổi. Bà bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc được Bác Hồ động viên, thăm hỏi.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước dịp Quốc khánh 2/9
Theo cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày 2/9, thời tiết Hà Nội buổi sáng có mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, chiều nắng.
Thủ tướng đề nghị Trung Quốc hỗ trợ đào tạo nhân lực về AI, bán dẫn
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, trong đó có các lĩnh vực then chốt như đường sắt, AI, bán dẫn...
Nhà Quốc hội mở cửa phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho người dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.
TP Huế rực rỡ đón Tết Độc lập với nhiều hoạt động đặc sắc
Hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), đường phố ở TP Huế rộn ràng, sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc.
Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Thiên Tân, Trung Quốc.
Đà Nẵng chi trả hơn 312 tỷ đồng quà tặng cho người dân ăn Tết Độc lập
Tổng kinh phí thành phố sẽ phân bổ là hơn 312 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ được chuyển về các địa phương để tổ chức chi trả quà tặng (mỗi người 100.000 đồng) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hoàn thành trong 2 ngày 31/8 và 1/9.
Thủ tướng: Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.
Đà Nẵng: Bất động sản tăng trưởng tích cực, chuyên gia khuyến cáo gì nhà đầu tư?
Thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá đang bước vào chu kỳ phát triển mới, tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần quan tâm đến pháp lý và uy tín các chủ đầu tư.
Nhà ga, tàu điện trên cao đông nghịt khách sau buổi tổng duyệt diễu binh 2/9 ở Hà Nội
Sau buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân đổ về các nhà ga tàu điện, khiến nơi đây trở nên đông đúc.
Cận cảnh các khối diễu binh và dàn khí tài quân sự hiện đại tại lễ tổng duyệt sự kiện A80
6h30 sáng 30/8, buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội với hàng chục nghìn người tham dự cùng các khí tài quân sự hoành tráng.
Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao cho ông Lê Hoài Trung
Thủ tướng đã có quyết định về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Người dân vẫy cờ, hò reo chào đón các khối tổng duyệt diễu binh, diễu hành: Hòa bình đẹp lắm
Khi các khối diễu binh đi qua các tuyến phố, người dân hai bên đường hò reo chào đón. Một chiến sĩ hỗ trợ khối diễu binh hỏi người dân "Hòa bình có đẹp không?", người dân đồng thanh trả lời "có" với ngữ điệu hân hoan, hạnh phúc.
Khám phá công nghệ các UAV tác chiến, tên lửa Scud-B và dàn khí tài khủng của QĐND Việt Nam
Người dân tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước sẽ được ngắm nhìn và sờ tận tay dàn khí tài khủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ tên lửa Scud-B cho đến các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không, xe tăng T90s hiện đại nhất.
Khí thế rợp trời ngày 2/9: Từ tiếng reo vang đến những bàn tay thầm lặng giữ sạch phố phường
Trước khi lễ diễu binh diễn ra, những công nhân môi trường và lực lượng thanh niên tình nguyện đã đến nơi người dân ngồi để thu gom rác, giữ sạch từng góc phố, từng vỉa hè.