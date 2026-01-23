Hạ viện Mỹ chặn nghị quyết ngăn ông Donald Trump dùng vũ lực ở Venezuela

Đảng Cộng hòa đã chặn nỗ lực do phe Dân chủ dẫn dắt nhằm ngăn Tổng thống sử dụng vũ lực mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Hạ viện Mỹ hôm 22/1 đã không thông qua một nghị quyết về quyền lực chiến tranh do phe Dân chủ bảo trợ, nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng quân đội tại Venezuela nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội. Phe Cộng hòa đã chặn biện pháp này bằng một kết quả hòa 215–215.

Theo The Hill, nghị quyết sẽ yêu cầu ông Trump “rút Lực lượng Vũ trang Mỹ khỏi Venezuela, trừ khi được cho phép rõ ràng thông qua tuyên bố chiến tranh hoặc một cơ sở pháp lý cụ thể cho việc sử dụng vũ lực quân sự”.

Ông Jim McGovern, nghị sĩ Dân chủ bang Massachusetts – người trình nghị quyết – chỉ trích phe Cộng hòa vì lá phiếu mà ông gọi là “đáng xấu hổ”.

“Chúng tôi đã được nói rằng chính quyền ông Trump sẽ đến Quốc hội trước khi tấn công Venezuela – nhưng họ đã không làm như vậy. Cho đến hôm nay, Nhà Trắng vẫn không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng vì sao binh sĩ của chúng ta bị đặt vào vòng nguy hiểm”, ông nói.

Phe Cộng hòa bác bỏ các lo ngại về việc “đưa quân vào Venezuela”. Ông Brian Mast, nghị sĩ Cộng hòa bang Florida, nói: “Phe Dân chủ đang yêu cầu chúng ta bỏ phiếu về một nghị quyết cho một tình huống mà thực tế là không tồn tại”.

“Chúng ta không có ai ở đó tại Venezuela đang chiến đấu. Không có xe tăng nào trên mặt đất ở Caracas, không có tay súng bắn tỉa nào ở tuyến rừng”, ông nói thêm.

Phe Dân chủ đã chỉ trích ông Trump vì không xin phép Quốc hội khi ra lệnh thực hiện một cuộc đột kích chớp nhoáng vào Caracas hồi đầu tháng, dẫn đến việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt cóc. Mỹ không chịu thương vong nào trong chiến dịch này. Chính quyền Venezuela lên án cuộc đột kích là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia.