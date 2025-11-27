Giúp bệnh nhân thoát “lưỡi hái tử thần” bằng tái thông toàn bộ xoang tĩnh mạch não

Nam sinh 19 tuổi bị tắc gần như toàn bộ hệ thống xoang tĩnh mạch não, nguy cơ tử vong và di chứng nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã can thiệp khẩn, sử dụng kỹ thuật đặc biệt tái thông toàn bộ xoang tĩnh mạch và cứu bệnh nhân ngoạn mục.

Chàng trai 19 tuổi từ Phú Thọ được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) trong tình trạng đau đầu dữ dội suốt nhiều ngày, kèm theo nhìn đôi và ngày càng mệt mỏi.

Tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân đã được điều trị kháng đông theo phác đồ chuẩn nhưng không đáp ứng, triệu chứng ngày càng nặng thêm khiến gia đình lo lắng tột cùng.

Kết quả phim chụp tại BV Việt Đức cho thấy bệnh nhân bị tắc gần như toàn bộ hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu não – bao gồm xoang dọc trên, xoang ngang, xoang sigma và đoạn đầu xoang tĩnh mạch cảnh trong phải.

Đây là tình trạng hiếm gặp, rất nặng, có thể gây phù não, xuất huyết và để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn nếu không được xử trí khẩn cấp và đúng cách.

Bác sĩ Lê Quốc Việt khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Hội chẩn đa chuyên khoa để giành lại từng phút cho bệnh nhân

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa Điện quang can thiệp, Nội thần kinh, Ngoại thần kinh và Hồi sức cấp cứu. Bác sĩ Đào Xuân Hải, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cho biết bệnh nhân cần phải can thiệp sớm do không đáp ứng nội khoa và nguy cơ biến chứng tăng nhanh.

Ê-kíp thống nhất lựa chọn can thiệp lấy huyết khối qua đường tĩnh mạch – một kỹ thuật khó, đòi hỏi độ chính xác cao và kinh nghiệm vững vàng của đội ngũ bác sĩ. Khi đánh giá trên máy DSA, toàn bộ hệ thống xoang tĩnh mạch lớn đều bị tắc, khiến máu không thể dẫn lưu khỏi não, tạo áp lực lớn lên nhu mô não.

“Không giống huyết khối động mạch, việc tiếp cận huyết khối tĩnh mạch não phức tạp hơn nhiều. Chúng tôi phải đi từ tĩnh mạch đùi lên tĩnh mạch cảnh trong phải, sau đó tiến vào xoang dọc trên – nơi có huyết khối lớn nhất. Ca can thiệp kéo dài hơn 2 giờ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp,” bác sĩ Hải chia sẻ với VietTimes sáng 27/11.

Ngay sau thủ thuật, dòng chảy trong toàn bộ hệ thống xoang tĩnh mạch bệnh nhân được cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân giảm đau đầu nhanh và thoát khỏi nguy cơ xuất huyết não – biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu huyết khối không được lấy bỏ kịp thời.

Phối hợp điều trị mang lại phép màu

Bác sĩ Lê Quốc Việt, Khoa Nội – Hồi sức thần kinh, người trực tiếp theo dõi bệnh nhân sau can thiệp, cho biết đa số bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch não đáp ứng với điều trị nội khoa. Tuy nhiên, trường hợp này huyết khối quá lớn, tắc hoàn toàn các xoang tĩnh mạch chính và diễn biến xấu dù đã dùng thuốc kháng đông chuẩn.

“Nguy cơ ứ trệ tuần hoàn dẫn tới tổn thương não là rất cao. Vì vậy, chúng tôi phải kết hợp kỹ thuật hút huyết khối với tiếp tục điều trị kháng đông để vừa tái thông dòng chảy, vừa ngăn ngừa huyết khối mới hình thành,” bác sĩ Việt cho biết.

Đây là kỹ thuật chỉ áp dụng cho những ca đặc biệt nặng, tắc nhiều tĩnh mạch lớn hoặc không đáp ứng nội khoa. Thành công của ca bệnh cho thấy trình độ chuyên môn và khả năng phối hợp đa chuyên khoa của đội ngũ bác sĩ BV Việt Đức ngày càng tiệm cận với các trung tâm lớn trong khu vực.

Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh lấy huyết khối tĩnh mạch não cho bệnh nhân

Sau 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, hết đau đầu, nhìn rõ trở lại và sinh hoạt gần như bình thường. Các chỉ số cận lâm sàng được cải thiện đáng kể. Cậu sinh viên trẻ tràn đầy hi vọng có thể sớm quay lại giảng đường đại học – nơi cậu đã tạm rời bỏ trong những ngày đối mặt với bạo bệnh.

Gia đình bệnh nhân xúc động khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng hồi phục rất tốt, chỉ cần theo dõi thêm và tái khám định kỳ để đảm bảo an toàn lâu dài. Với diễn tiến khả quan này, bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian ngắn.