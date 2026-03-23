Cổng Thunderbolt có tương thích với USB-C?

Dù bạn đang sở hữu chiếc MacBook Air M5 hay dòng MacBook Neo, bạn sẽ thấy cả hai đều được trang bị các cổng cắm hình bầu dục giống hệt nhau. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài đồng nhất đó là một sự khác biệt lớn về công nghệ: MacBook Air sở hữu hệ thống Thunderbolt 4 mạnh mẽ, trong khi MacBook Neo lại sử dụng chuẩn USB-C với các giới hạn riêng.

Điều này thường gây nhầm lẫn cho người dùng về khả năng tương thích và hiệu suất thực tế của thiết bị. Về bản chất, Thunderbolt là giao thức kết nối cao cấp do Intel và Apple hợp tác phát triển. Dù hiện nay đã chuyển sang sử dụng chung hình dáng đầu cắm USB-C để tăng tính tiện dụng, nhưng sức mạnh truyền tải dữ liệu của nó vẫn vượt trội hơn hẳn các chuẩn kết nối thông thường.

Cần lưu ý rằng USB-C thực chất chỉ là tên gọi của hình dáng cổng cắm vật lý, không phải là một tiêu chuẩn tốc độ duy nhất. Do đó, cùng một cổng USB-C nhưng hiệu năng có thể rất khác nhau tùy vào phiên bản phần cứng bên trong. Ví dụ, chuẩn USB-C 3.2 có thể đạt tốc độ truyền tải 20 Gbps, nhưng chuẩn USB-C 2.0 lại bị giới hạn ở mức 480 Mbps.

Ngược lại, Thunderbolt là một tiêu chuẩn vàng về kết nối có dây với khả năng duy trì tốc độ truyền dữ liệu ổn định lên tới 40 Gbps trên mọi thiết bị. Mặc dù cổng Thunderbolt hoàn toàn chấp nhận các thiết bị USB-C, nhưng câu chuyện ngược lại thì phức tạp hơn. Khi bạn cắm một thiết bị chuẩn Thunderbolt vào cổng USB-C thường, hiệu suất sẽ bị kéo xuống mức thấp nhất của cổng đó, hoặc trong một số trường hợp, thiết bị sẽ hoàn toàn không hoạt động.

Để đạt được trải nghiệm tốt nhất, người dùng nên ưu tiên sử dụng các phụ kiện chuẩn Thunderbolt cho các cổng Thunderbolt tương ứng trên máy tính. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ sử dụng các thiết bị ngoại vi USB-C phổ thông như chuột, bàn phím hay ổ cứng di động loại thường, chúng vẫn sẽ hoạt động ổn định trên cả hai loại cổng này.

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa giao thức và hình dáng cổng cắm sẽ giúp người dùng đưa ra lựa chọn mua sắm thông minh hơn, tránh lãng phí tiền bạc vào những phụ kiện không tương thích hoặc không khai thác hết sức mạnh của chiếc MacBook. Sự chuyển dịch sang một chuẩn đầu cắm duy nhất là bước tiến lớn về sự tiện lợi, nhưng nó cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải tinh ý hơn khi xem xét các thông số kỹ thuật của thiết bị.

Theo BGR

