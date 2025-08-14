Giá xăng, dầu giảm từ 15h chiều nay

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về điều chỉnh giá xăng, dầu. Tại kỳ điều chỉnh này, đồng loạt các mặt hàng xăng, dầu có mức giá giảm, trong đó, dầu hỏa giảm 640 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh này, xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít, có mức giá mới 19.354 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít, có giá mới 19.884 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít, có mức giá mới 18.077 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, có mức giá mới 18.020 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/lít, có giá mới 15.268 đồng/lít.

Giá bán mới của xăng, dầu được áp dụng từ 15h ngày 14/8.

Tại kỳ điều chỉnh này, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 7/8/2025 - 13/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ hoãn áp dụng chính sách thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga dự kiến gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng, dầu thế giới trong những ngày vừa qua có xu hướng chung giảm.