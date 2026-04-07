Giá vàng SJC sáng 7/4 chênh lệch với thế giới hơn 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng 7/4 niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,1 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (6/4). Chênh lệch với thế giới hơn 26 triệu đồng/lượng.

Sáng 7/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,1 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (6/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với sáng 6/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 6/4.

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 7/4 giao dịch ở mức 4.629 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.361 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 147 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (6/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 26,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đi ngang quanh ngưỡng 4.630 USD/ounce sau hai phiên sụt giảm liên tiếp. Thị trường kim loại quý đang nín thở dõi theo những diễn biến thực địa khi thời hạn chót 20h tối nay (theo giờ miền Đông Mỹ) mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran đang cận kề.

Sức nóng của thị trường được đẩy lên đỉnh điểm sau lời đe dọa trực diện từ Nhà Trắng về việc sẽ dội hỏa lực vào các nhà máy điện, cầu cống và hạ tầng dân sự thiết yếu của Iran nếu các yêu sách không được đáp ứng, bao gồm việc tái mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Kể từ khi tiếng súng nổ ra vào ngày 28/2, vàng đã bốc hơi khoảng 12% giá trị – một diễn biến ngược chiều so với vai trò trú ẩn truyền thống. Nguyên nhân chính đến từ việc giá năng lượng biến động mạnh do xung đột đã thổi bùng nguy cơ lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải thay đổi lộ trình tiền tệ. Hiện tại, thị trường đã đảo ngược kỳ vọng: Thay vì hai đợt cắt giảm lãi suất như dự báo đầu năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất cao từ nay đến cuối năm, thậm chí không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi để kiềm chế giá cả.

Giá Bitcoin giảm 1,3%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (7/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 68.288 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 1,2% trong 24 giờ qua.

Việc Bitcoin điều chỉnh nhẹ trong phiên sáng nay cho thấy một bộ phận nhà đầu tư đang thực hiện chốt lời ngắn hạn để bảo toàn vốn, chuẩn bị cho kịch bản thị trường tài chính toàn cầu bị "sốc" nếu các đòn tấn công vào lưới điện và hạ tầng năng lượng của Iran chính thức kích hoạt.

So với mức giá của 7 ngày trước (67.628 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 1%. Đây vẫn là một tín hiệu cho thấy sức chống chịu đáng nể của Bitcoin so với đà bốc hơi 12% của giá vàng kể từ khi xung đột bùng nổ. Trong khi các tài sản truyền thống đang bị bán tháo để bù đắp thua lỗ, Bitcoin lại đang âm thầm thiết lập một nền giá mới quanh vùng 68.000 USD, đóng vai trò là van xả thanh khoản duy nhất trong bối cảnh các ngân hàng trung ương có xu hướng trì hoãn cắt giảm lãi suất do lạm phát năng lượng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 1,2% so với mức ghi nhận một tháng trước (67.513 USD/BTC). Chỉ số này khẳng định Bitcoin đã chính thức vượt qua "vũng lầy" của tháng 3, phản ánh sự chuyển dịch niềm tin của dòng vốn thông minh sang các loại tài sản phi tập trung khi hệ thống thanh toán quốc tế đứng trước nguy cơ bị gián đoạn bởi các lệnh trừng phạt và phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 158 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.366 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.