Giá vàng SJC hôm nay tăng 3 triệu đồng/lượng

Sáng 1/4, giá vàng miếng SJC được bán ra ở mức 178 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 1/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 175 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 178 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (31/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 174,8 - 177,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với sáng 31/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 175 - 178 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 174,5 – 177,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với ngày 31/3.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 1/4 giao dịch ở mức 4.699 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.360 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (31/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 28,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch mở cửa quý 2, giá vàng thế giới khởi sắc, giao dịch quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng này không đến từ sự hoảng loạn mà ngược lại, xuất phát từ những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, mở ra kỳ vọng giá dầu giảm bớt áp lực và xoa dịu nỗi lo về các đợt tăng lãi suất tiếp theo từ các ngân hàng trung ương.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tuyên bố của Tổng thống Donald Trump khi ông bày tỏ thiện chí chấm dứt cuộc chiến với Iran, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn chưa thể khai thông hoàn toàn. Song song đó, các báo cáo khu vực cho thấy Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đang cân nhắc các điều kiện để khép lại xung đột.

Dù vậy, đà bứt phá của kim loại quý vẫn bị kìm hãm đáng kể do nhu cầu trú ẩn an toàn sụt giảm khi rủi ro địa chính trị bớt căng thẳng. Đồng thời, sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực trực tiếp lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Nhìn lại tháng 3, vàng đã trải qua một giai đoạn "kinh hoàng" khi bốc hơi hơn 13% giá trị – đánh dấu tháng giảm điểm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính tháng 10/2008. Hiện tại, giá vàng vẫn thấp hơn gần 19% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1. Giới đầu tư đang chuyển trọng tâm sang các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để tìm kiếm manh mối mới về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Bitcoin tăng 0,2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (1/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 68.026 USD/BTC, tăng nhẹ 0,2% trong 24 giờ qua.

So với mức giá của 7 ngày trước (70.494 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 3,5%. Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung của thị trường tài chính toàn cầu, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động tại các vùng giá thấp.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 2,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.367 USD/BTC). Con số này cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang nỗ lực duy trì trạng thái tích cực bất chấp các chuyển động quân sự tại eo biển Hormuz và việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán trước thời hạn chót 06/04.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 204 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.361 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.