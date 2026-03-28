Giá vàng trong nước và thế giới bật tăng trở lại

Sáng 28/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (27/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng 27/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với ngày 27/3.

Giá vàng thế giới phục hồi 2,6 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 28/3 giao dịch ở mức 4.493 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.355 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (27/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 30 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ, nỗ lực tái chiếm ngưỡng 4.500 USD/ounce sau cú trượt dài ở các phiên trước đó. Đà hồi phục này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố bất ngờ về việc gia hạn thời hạn chót cho Iran để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Cụ thể, ông Trump cam kết sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Tehran cho đến ngày 06/04, mang lại "quãng nghỉ" hiếm hoi cho các thị trường vốn đã bị chao đảo bởi gần một tháng xung đột căng thẳng. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ phía Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần này như một "món quà" thiện chí gửi tới Washington.

Tuy nhiên, nguy cơ bế tắc vẫn bao trùm các nỗ lực ngoại giao khi Tehran chính thức xác nhận bác bỏ đề xuất 15 điểm của Mỹ và đưa ra bộ điều kiện riêng, bao gồm yêu cầu công nhận quyền kiểm soát tuyệt đối của Iran đối với tuyến đường thủy chiến lược Hormuz. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng từng bốc hơi gần 3% do giới đầu tư hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai gần.

Giá bitcoin giảm 4,2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (28/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 66.138 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 4,2% trong 24 giờ qua sau những rung lắc từ thông điệp của Fed.

Dòng tiền tiếp tục tái cơ cấu khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến các nhịp điều chỉnh này thành vùng tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống đang nỗ lực thu hồi thanh khoản.

So với mức giá của 7 ngày trước (70.661 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 2,5%.

Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" khi giữ được nền giá ổn định hơn hẳn so với sự biến động cực đoan của thị trường vàng trong tuần qua.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 3,9% so với mức ghi nhận một tháng trước (68.077 USD/BTC). Con số này cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang nỗ lực cân bằng trước những áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn "hạn chót" đàm phán với Iran đến ngày 06/04.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 180 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.323 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.