Giá vàng trong nước và thế giới sáng 30/3 đều giảm

Sáng 30/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (28/3).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 168,2 - 171,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng 28/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 168,4 - 171,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,4 – 171,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với ngày 28/3.

Giá vàng thế giới giảm 900 nghìn đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/3 giao dịch ở mức 4.465 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.355 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 141,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 900 nghìn đồng/lượng so với tuần trước (28/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 29,5 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới quay đầu sụt giảm gần 1%, lùi về sát ngưỡng 4.450 USD/ounce. Đà hồi phục ngắn ngủi cuối tuần trước chính thức bị dập tắt khi cuộc xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ năm mà vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu khả quan nào về một giải pháp hòa bình.

Căng thẳng tại khu vực đã bị đẩy lên nấc thang mới khi lực lượng Houthi tại Yemen, do Iran hậu thuẫn, chính thức tham chiến với các cuộc tấn công nhắm vào Israel trong hai ngày cuối tuần qua. Sự can thiệp này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tập kích nhắm vào tàu thuyền băng qua Biển Đỏ, cũng như các hạ tầng năng lượng huyết mạch của Saudi Arabia. Trong khi đó, quân đội Mỹ được cho là đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho các chiến dịch trên bộ kéo dài tại Iran sau khi các đơn vị tăng cường đã có mặt tại khu vực.

So với mức đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 3, giá vàng hiện đã bốc hơi hơn 15% giá trị. Cú sốc giá dầu từ cuộc chiến Iran đã thổi bùng bóng ma lạm phát, củng cố kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn sẽ phải duy trì lộ trình tăng lãi suất gắt gao trong năm nay. Đặc biệt, lực đỡ quan trọng từ hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương – vốn là động cơ chính cho đà tăng trước đó – nay đã đảo chiều. Nhiều nền kinh tế lớn đang buộc phải ưu tiên bơm thanh khoản để đối phó với các tác động tiêu cực từ cuộc chiến, thay vì tích trữ kim loại quý.

Giá bitcoin đi ngang

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (30/3) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 66.536 USD/BTC, đi ngang trong 24 giờ qua. Dòng tiền tiếp tục tái cơ cấu khi những tác động từ chính sách tiền tệ bắt đầu được thị trường hấp thụ, biến các nhịp điều chỉnh này thành vùng tích lũy mới trong bối cảnh các tài sản truyền thống đang nỗ lực thu hồi thanh khoản để đối phó với rủi ro địa chính trị lan rộng.

So với mức giá của 7 ngày trước (68.073 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm thực tế 2,3%. Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn theo xu hướng chung, Bitcoin vẫn cho thấy lực cầu chống đỡ chủ động, phản ánh bản lĩnh của một "hầm trú ẩn thế hệ mới" khi giữ được nền giá ổn định hơn hẳn so với sự biến động cực đoan của thị trường vàng trong tuần qua.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 1,6% so với mức ghi nhận một tháng trước (65.487 USD/BTC). Con số này cho thấy xung lực tăng trưởng dài hạn đang nỗ lực cân bằng trước những áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại vùng Vịnh, việc Houthi nhắm vào các tàu vận tải tại Biển Đỏ và lệnh gia hạn "hạn chót" đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến ngày 6/4.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 122 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.331 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.