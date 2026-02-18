Thanh Hóa chuẩn bị quy hoạch khu đô thị, công viên rộng 650 ha

Theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, khu đô thị công viên phía bắc sông Mã nằm ở phường Nguyệt Viên và hai xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc. Dự án giáp quốc lộ 1A ở phía đông và khu công nghiệp Hoàng Long về phía tây.

Diện tích lập quy hoạch gần 650 ha, phần khảo sát địa hình lên đến 790 ha, gồm các quỹ đất có chức năng như nhà ở, thương mại dịch vụ, công cộng, văn hóa, y tế, giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao, cơ quan trụ sở...

Quy mô dân số khoảng 30.000-40.000 người, chưa gồm khoảng 40.000 người được bố trí trong các khu dự trữ phát triển khi có điều kiện. Quyết định nêu việc lập quy hoạch chi tiết cần đề xuất giải pháp về bảo vệ môi trường, tái định cư, nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

Kinh phí để lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết dự kiến gần 8,9 tỷ đồng, gồm chi phí khảo sát địa hình. Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã phát triển các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch tại Thanh Hóa như Sun Group, Vingroup, Taseco Land... Điều này góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.