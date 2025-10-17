Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 152.200.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 150.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152.200.000 đồng/lượng, tăng 3.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Vàng tiếp tục tăng mạnh

Sáng 16/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150.700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 152.200.000 đồng/lượng, tăng 3.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 149.300.000 – 151.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 1.800.000 đồng/lượng, tăng 4.000.000 đồng/lượng so với phiên 16/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 150.600.000 – 152.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 1.500.000 đồng/lượng, tăng 3.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155.000.000 – 158.000.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 5.700.000 đồng/lượng so với ngày 16/10.

Vàng thế giới lập kỷ lục mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/10 giao dịch ở mức 4.357 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.356 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 138.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) tăng 4,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 13.500.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đang trên đà ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong chuỗi tăng giá kéo dài chín tuần hiện tại. Động lực chính thúc đẩy kim loại quý này chính là nhu cầu tìm kiếm sự an toàn của các nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng.

Vàng thỏi đã liên tục đạt đỉnh mới trong tuần này, được tiếp sức mạnh mẽ bởi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung mới và lo ngại kéo dài về việc chính phủ Mỹ đang đóng cửa. Căng thẳng thương mại gần đây chứng kiến Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây ra "hoảng loạn" về các biện pháp kiểm soát khoáng sản đất hiếm của mình, trong khi các quan chức Mỹ cảnh báo rằng hành động siết chặt đất hiếm đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kim loại không sinh lời này còn được hỗ trợ thêm bởi kỳ vọng rõ ràng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Những phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chỉ ra các dấu hiệu về một thị trường lao động suy yếu, khiến các nhà đầu tư gần như định giá hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng này, với khả năng cắt giảm tiếp theo vào tháng 12.

Với tất cả các yếu tố hỗ trợ trên, giá vàng hiện đã tăng hơn 60% trong năm nay. Đà tăng trưởng ấn tượng này được củng cố bởi các giao dịch mua khổng lồ từ ngân hàng trung ương, dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản an toàn trong môi trường rủi ro hiện tại.

Bitcoin giảm 2,1%

Giá Bitcoin điều chỉnh Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 109.051 USD/BTC, giảm 2,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 111.900 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 97 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.175 tỷ USD chiếm 58,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.