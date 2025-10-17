Giá vàng tăng cao, Mỹ tái diễn cơn sốt đào vàng thời thế kỷ 19

Giấc mơ tìm thấy một mạch vàng lớn nghe có vẻ xa vời, nhưng khi giá vọt lên tới 4.100 USD một ounce, khiến vàng lại trở nên vô cùng hấp dẫn và gây nên cơn sốt tìm kiếm.

Hai tuần trước, thợ hàn 50 tuổi Mike Hewlett ở California đã tìm thấy vàng. Hewlett có rất nhiều sở thích, bao gồm trượt tuyết, trượt ván trên tuyết và chạy xe mô tô địa hình. Nhưng với giá vàng đạt mức cao kỷ lục, anh ta đã có thêm một sở thích mới: tìm vàng.

Hewlett mò vào một khu rừng ở khu vực núi Shasta với máy dò kim loại của mình, vừa đi bộ vừa tìm kiếm trong đá và đất, thì thiết bị của ông ta bất ngờ phát tiếng “bíp bíp”. Hewlett phát hiện ra có kim loại lẫn trong cát sỏi, và ông đào nó lên, phát hiện ra một cục vàng nhỏ bằng khoảng một nửa móng tay út của mình.

"Tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng", Hewlett nói. Sau đó, ông đã cân cục vàng, và đó không phải là một phát hiện làm thay đổi cuộc đời. "Nó trị giá 175 USD", ông nói. "Nhưng nó nằm đó, chờ người ta đến nhặt lên".

Mike Hewlett khoe mẩu vàng ông tình cờ tìm được. Ảnh: WSJ.



Cơn sốt vàng thời mạng xã hội

Khắp nước Mỹ, một cơn sốt vàng thời hiện đại đang diễn ra. Mọi người trên mạng xã hội khoe khoang những chiếc chảo với bụi vàng lấp lánh, trưng bày dụng cụ của họ, từ những chiếc cuốc chim kiểu cũ đến máng dùng để đãi vàng. Những người khác thì trao đổi mẹo vặt và nghiền ngẫm bản đồ, quyết tâm xác định những khu vực có thể có kim loại quý này.

"Mỗi khi lái xe ra ngoài, tôi lại nghĩ đến cục vàng lớn trị giá 100.000 USD mà mình sẽ đào được", Hewlett nói.

Sandi McLain, đồng sở hữu Big Thunder Gold Mine, một bảo tàng khai thác vàng ở Nam Dakota, cho biết đã nhận được rất nhiều yêu cầu. Bảo tàng của McLain, nơi lưu giữ các hiện vật có niên đại từ Cơn sốt vàng Black Hills năm 1874, nay cung cấp dịch vụ mở các lớp học đãi vàng và cơ hội tìm kiếm vàng trên khu đất của bảo tàng, với người tìm thấy vàng sẽ được sở hữu nó.

Các lớp học luôn đông đúc. Doanh số bán các xô "đất có vàng" 5 gallon của - với giá 55 USD mỗi xô - đã tăng 50% so với năm ngoái.

Các xô đất được cho là chứa quặng vàng bán rất chạy. Ảnh: WSJ.



"Mọi người mang chúng về nhà, cất trong gara và đãi vàng trong một chiếc nồi họ mua từ Walmart", McLean nói. Bà đã đồng sở hữu bảo tàng trong 33 năm qua mà chưa bao giờ thấy có cơn sốt như vậy.

Đào vàng trở thành nghề phụ và cách kiếm tiền trên mạng

Cũng như trong cơn sốt vàng ngày xưa, cách chắc chắn nhất để kiếm tiền thường là bán thiết bị khai thác. Và còn một khía cạnh hiện đại hơn: mạng xã hội cũng là một mỏ vàng: Tài khoản YouTube lớn nhất về chủ đề tìm kiếm vàng hiện đã có hơn 500.000 người theo dõi.

Tại Sacramento, Cody Blanchard, 35 tuổi, người đã tìm kiếm vàng ở Bắc California trong nhiều năm, đã bắt đầu kinh doanh riêng vào năm ngoái, bán thiết bị và cung cấp các chuyến đi tìm vàng. Cá nhân anh đã tìm thấy khoảng 6 ounce vàng. Nhưng công việc kinh doanh này lại sinh lời hơn. Đối với anh, đó là một công việc phụ, một công việc phụ bên cạnh công việc chính là công nhân vệ sinh nhưng kiếm được nhiều tiền hơn.

Nghề phụ của Cody Blanchard là tìm vàng và bán dụng cụ đãi vàng. Ảnh: WSJ.



Đôi khi, Blanchard lang thang vào các công viên địa phương với chiếc máy dò kim loại, hy vọng tìm thấy đồ trang sức vàng bị mất của ai đó. Nhưng khi có nhiều thời gian hơn, anh thích lặn ống thở dưới lòng sông và đào bới nền cát sỏi.

Anh nói rằng cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên phát hiện ra vàng ngoài tự nhiên là vô song, và mọi người trở nên nghiện nó. "Nó giống như một cơn nghiện vậy", Blanchard nói.

Đôi khi, những người tìm kiếm vàng lại tình cờ gặp phải điều gì đó khác. Có lần, khi đang tìm kiếm vàng cùng bạn bè, Blanchard tìm thấy một vài chiếc cúc cũ từ chiếc quần jean hiệu Levi's giữa thế kỷ 19. Những mảnh vải vẫn còn dính trên cúc.

Hai năm trước, Chris Spangler và gia đình đang cắm trại ở sa mạc Mojave và đào vàng vào ban đêm thì một đứa con của anh nhìn lên và thấy hàng trăm con nhện sói (tarantula) vây quanh. Dường như chúng bị thu hút bởi sự rung động của thiết bị, bao gồm một máy nghiền đá và một máy phát điện.

"Hơi đáng sợ một chút—nhưng đồng thời, đó là điều bạn thường không trải nghiệm", Spangler, 39 tuổi, quản lý y tế của Hải quân hiện đang đóng quân tại Sydney, cho biết. Anh đã ghi lại những chuyến phiêu lưu đào vàng của gia đình trên trang mạng xã hội có 430.000 người theo dõi trên. Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã mang về cho gia đình này khoảng 30.000 USD, nhiều hơn giá trị của số vàng mà họ tìm thấy.

Tìm vàng khắp mọi nơi trong rừng, dưới suối...Ảnh: Thepaper.



Từ truyền hình đến đời thực

Ở nhiều quốc gia, khai thác vàng quy mô nhỏ là một lối sống, Parker Schnabel, một thợ đào vàng ở Alaska và là ngôi sao của chương trình truyền hình dài tập "Gold Rush" trên kênh Discovery, cho biết. ​

Ông lưu ý rằng tại Mỹ, các quy định về môi trường nghiêm ngặt hơn có thể khiến việc khai thác quy mô lớn trở nên khó khăn. Tuy nhiên, ông cho biết giá vàng tăng cao đang góp phần thay đổi cách tính toán đó - đặc biệt là khi nhiều người Mỹ đang cảm thấy túng thiếu.

"Đó chính là điều thú vị của việc khai thác vàng, và cũng là lý do tại sao lại có những chương trình truyền hình về nó", ông Schnabel, 31 tuổi, nói. "Nếu bạn tình cờ gặp đúng nơi, bạn có thể gặp may mắn và kiếm được một khoản kha khá, một điều giúp thay đổi cuộc đời".

Trẻ em cũng được cha mẹ đưa đi tìm vận may. Ảnh: WSJ.



Cơn sốt vàng đi kèm với một triệu chứng nghiêm trọng: sự tranh giành. Justin Cannady, một người thường xuyên tham gia sự kiện khai thác mang tên "Goldzilla" thường niên tại một khu cắm trại ở Alabama gần biên giới bang Georgia, cho biết khi giá vàng tiếp tục tăng, ngày càng có nhiều người bị thu hút đến sự kiện này. Cannady cho biết bất cứ thứ gì tìm thấy đều được chia đều cho cả nhóm.

"Càng nhiều người tham gia, bạn càng ít vàng bỏ vào túi", Cannady nói. Chủ khu cắm trại sử dụng thiết bị rửa vàng tự chế của mình.

Nhưng người thợ máy 46 tuổi này cho biết dù sao thì trải nghiệm này cũng rất thú vị. Ông dự định quay lại vào cuối tuần này và sẽ chế tác bộ sưu tập vàng của mình thành những chiếc nhẫn tặng vợ và con gái. Đối với Blanchard và những người tìm vàng khác, cảm giác hồi hộp của cuộc săn tìm kho báu là một điểm thu hút lớn.

Công viên Marshall Gold Discovery ở Coloma, California nhân cơ hội cơn sốt tổ chức hoạt động bán vé cho trẻ em chơi đãi vàng. Ảnh: WSJ.



Hàng năm, xe buýt chở học sinh lớp bốn đến Công viên lịch sử Marshall Gold Discovery ở Coloma, California, nơi các em tìm hiểu về lịch sử cơn sốt vàng của tiểu bang và thử sức với công việc đãi vàng. Các em đãi vàng trong máng nước mà nhân viên công viên đã đổ bụi vàng vào. Cuối tuần trước, công viên đã tổ chức một buổi tái hiện thành phố lều trại những năm 1850, với sự tham gia của các diễn viên hóa trang.

Cynthia Flewelling, một quản lý của công viên, cho biết họ sẽ tiếp tục chương trình bất chấp giá vàng tăng cao. Sự kiện có giá thu phí 10 USD/người, bao gồm một bài học 15 phút và nửa giờ đãi vàng, những người tham gia được giữ lại số vàng tìm được.

"Chúng tôi không hề keo kiệt", bà nói. "Bất kỳ đứa trẻ nào cố gắng đều sẽ được nhận phần".

Theo Creaders, WSJ