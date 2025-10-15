Sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn

Theo đại diện Ngân hàng nhà nước (NHNN), trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Tại tọa đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam chiều 15/10, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối NNHNN, cho biết sàn giao dịch vàng được thành lập với 3 mục tiêu lớn.

Thứ nhất, bước đầu sẽ vận hành sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đạt chuẩn, công khai và minh bạch. Thứ hai, từng bước mở rộng sang giao dịch vàng tài khoản và sản phẩm phái sinh, tiệm cận mô hình quốc tế. Thứ ba, thông qua sàn giao dịch, huy động nguồn lực vàng trong dân, giảm tích trữ, chuyển hóa thành vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Tuấn, việc thành lập sàn giao dịch vàng có nhiều thuận lợi. Nghị định 232 cho phép NHNN cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp đủ điều kiện.

Việt Nam cũng có kinh nghiệm trong việc tổ chức và vận hành các sàn giao dịch hàng hóa, chứng khoán, đồng thời có thể học hỏi mô hình từ các nước như Trung Quốc (SGE), Ấn Độ (IIBX) hay Singapore (SBMA).

Tuy nhiên, đây cũng là bước đi cần thận trọng và có lộ trình. Việt Nam là quốc gia có quy mô sử dụng vàng lớn, việc quản lý giao dịch cần bảo đảm an toàn, tránh đầu cơ và biến động mạnh. Hiện chưa có hệ thống kho lưu trữ vàng tập trung và trung tâm kiểm định vàng chuyên biệt.

Đại diện Cục Quản lý Ngoại hối đưa ra 3 phương án gồm: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, niêm yết vàng trên sở giao dịch hàng hóa, hoặc xây dựng sàn vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, các giao dịch sẽ giới hạn trong nước, chưa liên thông quốc tế.

Theo lộ trình, giai đoạn 1 tập trung vào vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 bổ sung vàng miếng và hệ thống lưu ký, kiểm định; giai đoạn 3 hoàn thiện mô hình với chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh.

Ông Tuấn nhấn mạnh khi đi vào vận hành, sàn giao dịch vàng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp Nhà nước điều tiết cung cầu vàng, kiểm soát dòng chảy ngoại tệ, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch và an toàn, góp phần huy động nguồn vàng trong dân phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Việc thành lập sàn giao dịch vàng được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa thị trường, hạn chế đầu cơ và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, nhất là trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh. Tại thị trường vàng chiều 15/10, sau khi tăng mạnh vào sáng cùng ngày, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên, có nơi đưa vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh các cơ quan nhà nước đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý để thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) mới đây đã công bố tuyển dụng vị trí Chuyên viên giao dịch vàng cấp cao (Senior Gold Trader) tại Hà Nội.

Theo thông tin tuyển dụng, vị trí này sẽ phụ trách từ phân tích thị trường, nhận diện cơ hội kinh doanh, quản trị danh mục, đến triển khai giao dịch vàng trên thị trường chuyên nghiệp, đồng thời điều phối hoạt động kinh doanh vàng trong toàn hệ thống. Techcombank cũng nhấn mạnh yêu cầu quản trị rủi ro toàn diện, bao gồm rủi ro thị trường, thanh khoản và hiệu quả kinh doanh.