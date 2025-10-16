Giá vàng SJC hôm nay tăng 1.300.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 146,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Vàng tiếp tục tăng mạnh

Sáng 16/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 148.600.000 đồng/lượng, tăng 1.300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 144.900.000 – 147.100.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.200.000 đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với phiên 15/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146.000.000 – 148.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 1.500.000 đồng/lượng, tăng 2.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 149.300.000 – 152.300.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 5.700.000 đồng/lượng so với ngày 15/10.

Vàng thế giới lập kỷ lục mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/10 giao dịch ở mức 4.228 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.364 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 134.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.100.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, đà tăng mạnh mẽ này được củng cố bởi hai động lực chính: giới đầu tư tăng cường đặt cược vào khả năng nới lỏng tiền tệ thêm của Mỹ và nhu cầu tìm kiếm sự an toàn từ kim loại quý trong bối cảnh địa chính trị bất ổn.

Yếu tố đáng chú ý là phát biểu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp thường niên của NABE vào ngày hôm trước. Ông Powell đã cảnh báo rằng sự suy giảm mạnh mẽ trong tuyển dụng lao động đang ngày càng đe dọa nền kinh tế Mỹ, mở ra khả năng Fed sẽ thực hiện thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng này là yếu tố hỗ trợ cực mạnh cho giá vàng.

Trong khi đó, mặt trận thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang căng thẳng. Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc có hành vi "thù địch về kinh tế" khi ngừng nhập khẩu đậu nành, đồng thời cảnh báo về các biện pháp trả đũa tiềm năng, bao gồm cả khả năng áp lệnh cấm vận dầu ăn.

Những lời lẽ cứng rắn này được đưa ra sau khi Bắc Kinh đe dọa đáp trả thêm sau lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt lên năm đơn vị đóng tàu Hanwha Ocean của Hàn Quốc tại Mỹ. Thêm vào sự lo lắng bao trùm thị trường là việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, mà theo một quan chức Mỹ, đang bắt đầu gây áp lực lên nền kinh tế chung. Sự kết hợp của các rủi ro kinh tế và địa chính trị này đã đẩy vàng lên mức đỉnh lịch sử mới.

Bitcoin giảm 1,3%

Giá Bitcoin điều chỉnh Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.325 USD/BTC, giảm 1,3% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.300 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 97 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.221 tỷ USD chiếm 59,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.