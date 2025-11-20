Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 151 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới hơn 20 triệu đồng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 20/11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 149 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 146,5 – 149 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 19/11.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so với ngày 19/11.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/11 giao dịch ở mức 4.092 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.386 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 130,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giao ngay đã giữ vững trên mức 4.070 USD/ounce trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố cho thấy một sự chia rẽ rõ ràng giữa các quan chức. Hầu hết các thành viên đều cho rằng việc cắt giảm lãi suất thêm có thể xảy ra vào một thời điểm nào đó, nhưng nhiều người khác lại báo hiệu rằng động thái vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Sự thận trọng này đã làm giảm tỷ lệ cược cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và loại bỏ một số động lực tăng giá của vàng thỏi.

Chính sự nghiêng về thận trọng đó đã khiến vàng bị kẹt giữa hai áp lực: đồng USD mạnh hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn, địa chính trị kéo dài. Do đó, giá vàng giữ gần mức gần đây thay vì kéo dài một đợt tăng giá mạnh mẽ hơn.

Thị trường đã giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 xuống chỉ còn khoảng 30% trên công cụ CME FedWatch, khiến sự chú ý tập trung trở lại vào báo cáo việc làm bị trì hoãn của Mỹ và thông điệp tiếp theo của Fed, yếu tố có khả năng kích hoạt hướng đi tiếp theo của kim loại quý. Bản báo cáo việc làm dự kiến ​​sẽ chỉ cho thấy mức tăng lương khiêm tốn, khoảng 50.000 việc làm.

Trong khi đó, những lo ngại về định giá công nghệ cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý rủi ro trên thị trường, càng củng cố thêm sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang suy yếu.

Giá Bitcoin tăng 0,1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 91.592 USD/BTC, tăng 0,1% trong vòng 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.847 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.