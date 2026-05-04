Giá vàng trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng

Sáng 4/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 29/4.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 163,1 - 166,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với sáng 29/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 29/4.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 29/4.

Giá vàng thế giới giảm 2,3 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/5 giao dịch ở mức 4.614 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.367 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 146,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (3/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường đang ở thế giằng co khi giới đầu tư cân nhắc giữa một bên là kế hoạch hộ tống quân sự mới của Nhà Trắng tại eo biển Hormuz và một bên là những tín hiệu lạc quan từ bàn đàm phán Mỹ - Iran.

Tâm điểm của sự chú ý hiện đổ dồn vào sáng kiến mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó quân đội Mỹ sẽ thực hiện chiến dịch hộ tống các tàu dân sự mang cờ của các quốc gia trung lập rời khỏi vùng nước tranh chấp để tái khởi động hoạt động thương mại. Song song với đó, phía Iran xác nhận đang xem xét phản hồi từ Washington đối với bản đề xuất 14 điểm mà Tehran đưa ra trước đó. Những chuyển động này đang thắp lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao thực chất sau hơn hai tháng căng thẳng tột độ.

Mặc dù xuất hiện các tia hy vọng hòa bình, cuộc chiến tại Trung Đông – hiện đã bước sang tuần thứ 10 – vẫn đang để lại những hệ lụy kinh tế nặng nề. Giá năng lượng duy trì ở mức cao kỷ lục đã thổi bùng rủi ro lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc kịch bản giữ lãi suất neo cao trong thời gian dài hơn (Higher for Longer), thậm chí là thắt chặt thêm chính sách tiền tệ.

Áp lực từ chi phí cơ hội này đã khiến vàng sụt giảm khoảng 12% giá trị kể từ khi xung đột bùng nổ. Tuy nhiên, một lực đỡ quan trọng đã xuất hiện khi dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn ráo riết gia tăng dự trữ vàng trong quý I, tạo ra một "tấm đệm" vững chắc cho kim loại quý trước các cú sốc vĩ mô.

Giá Bitcoin tăng 2,2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (4/5) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 79.991 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 2,2% trong 24 giờ qua. Đà khởi sắc này diễn ra trong bối cảnh thị trường phản ứng tích cực trước kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập hành lang hộ tống quân sự cho các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

So với mức giá của 7 ngày trước (79.128 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 1,1%. Bitcoin đang cho thấy khả năng "hấp thụ" tin tức vĩ mô cực tốt khi tách rời khỏi đà hồi phục yếu ớt của thị trường vàng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục 18,8% so with mức ghi nhận một tháng trước (67.331 USD/BTC). Hiệu suất này vượt xa mọi dự báo đầu quý, khẳng định Bitcoin đã chính thức thiết lập một mặt bằng giá mới bền vững, tách biệt hoàn toàn khỏi nhóm tài sản rủi ro truyền thống.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 133 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.600 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.