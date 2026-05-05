Giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Sáng 5/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 162 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 4/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng 4/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 29/4.

Giá vàng thế giới giảm 2,4 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/5 giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.367 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (4/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,7 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý đang chịu áp lực nặng nề khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang lên nấc thang mới, trực tiếp đẩy chi phí năng lượng và bóng ma lạm phát bao trùm các thị trường tài chính.

Diễn biến thực địa tại eo biển Hormuz đang trở nên cực kỳ phức tạp. Các lực lượng Mỹ vừa đẩy lùi một loạt vụ tập kích từ phía Iran trong quá trình hộ tống hai tàu mang cờ Mỹ băng qua vùng nước này. Cùng thời điểm, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) xác nhận đã đánh chặn nhiều tên lửa hành trình hướng về lãnh thổ nước này, đồng thời cáo buộc một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cảng Fujairah là hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Tehran.

Những vụ va chạm quân sự trực tiếp này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch khôi phục tuyến hàng hải huyết mạch Hormuz, khiến các chủ tàu quốc tế vẫn duy trì trạng thái thận trọng tối đa dù có sự hỗ trợ quân sự.

Sự leo thang mới nhất đã giáng đòn mạnh vào kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tuần vốn đang được thảo luận. Ngay lập tức, giá dầu thô và lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu đã tăng vọt trước dự báo cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ buộc phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát từ cú sốc năng lượng. Trong bối cảnh lãi suất thực duy trì ở mức cao, sức hấp dẫn của vàng bị xói mòn nghiêm trọng. Tính từ thời điểm xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2, giá vàng hiện đã sụt giảm gần 15%.

Giá Bitcoin tăng 0,2%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (5/5) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 80.468 USD/BTC, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,2% trong 24 giờ qua. Dù biên độ dao động hẹp, Bitcoin vẫn thể hiện bản lĩnh "vàng kỹ thuật" khi đứng vững giữa bối cảnh Trung Đông bên bờ vực một cuộc xung đột mới quy mô lớn.

So với mức giá của 7 ngày trước (76.900 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 4,6%. Sự bứt phá này cho thấy Bitcoin đang tách rời hoàn toàn khỏi quỹ đạo của các tài sản truyền thống. Việc ông Donald Trump kiên quyết triển khai chiến dịch hộ tống hải quân bất chấp các vụ va chạm quân sự trực tiếp đã tạo ra một kịch bản "lạm phát đình trệ" (stagflation) tiềm tàng. Trong môi trường này, Bitcoin được giới đầu tư ưu tiên hơn nhờ tính chất phi tập trung và nguồn cung hữu hạn, giúp nó miễn nhiễm với các rủi ro phong tỏa cảng biển hay cấm vận tài chính vốn đang đe dọa các dòng vốn truyền thống.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức bứt phá ngoạn mục 20,67% so với mức ghi nhận một tháng trước (66.685 USD/BTC). Hiệu suất này chính thức đưa Bitcoin bước vào một kỷ nguyên giá mới, củng cố vị thế là tài sản chiến lược trong danh mục của các quỹ định chế lớn.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 221 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.611 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.