Giá vàng SJC hôm nay 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 13/1 niêm yết ở mức 160 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng.

Sáng 13/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng đi ngang so với hôm qua (12/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 156,5 - 159 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 12/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với ngày 12/1.

Giá vàng thế giới tăng 600.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 13/1 giao dịch ở mức 4.586 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.385 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua (12/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường hiện đang ở trạng thái thận trọng khi "cuộc chiến" giữa chính quyền Tổng thống Trump và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào giai đoạn kịch tính mới.

Tâm điểm chấn động là việc các công tố viên Mỹ chính thức mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan đến các phiên điều trần của ông vào tháng 6 năm ngoái. Ông Powell khẳng định đây là một phần trong chiến dịch gây áp lực của Tổng thống Trump nhằm buộc Fed phải hạ lãi suất. Sự kiện này không chỉ gây ra những hoài nghi về tính độc lập của Fed mà còn khiến thị trường tài chính thế giới trở nên bất định.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục được đổ thêm dầu vào lửa khi Tổng thống Trump công bố áp thuế 25% đối với các quốc gia có hoạt động thương mại với Iran. Động thái này nằm trong chiến lược gia tăng áp lực tối đa của Washington lên Tehran giữa bối cảnh làn sóng biểu tình tại Iran lan rộng, kèm theo đó là những đe dọa can thiệp quân sự trực diện.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố trong hôm nay. Đây được xem là "kim chỉ nam" cho lộ trình chính sách của Fed, nhất là sau khi dữ liệu việc làm tháng 12 công bố thứ Sáu tuần trước cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Dù Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này, các nhà giao dịch vẫn đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất trong giai đoạn cuối năm.

Giá bitcoin giảm 1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (13/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 91.204 USD/BTC, giảm 1% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 2,8% so với 7 ngày trước (93.782 USD/BTC) và tăng 2% trong 1 tháng vừa qua (89.403 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 121 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.821 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.