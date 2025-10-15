Giá vàng SJC hôm nay 15/10 giao dịch ở mốc 147,3 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147,3 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Vàng tiếp tục tăng mạnh

Sáng 14/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 147,3 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 143.400.000 – 145.600.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.200.000 đồng/lượng, tăng 1.800.000 đồng/lượng so với phiên 14/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 143.900.000 – 145.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.000.000 đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 143.600.000 – 146.600.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 2.600.000 đồng/lượng so với ngày 14/10.

Vàng thế giới lập kỷ lục mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 15/10 giao dịch ở mức 4.183 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.369 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 132.900.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.200.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, sự tăng giá này phản ánh xu hướng các nhà đầu tư tăng cường mua vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng rõ ràng.

Cụ thể, thị trường đang lo lắng trước những động thái trả đũa qua lại. Trung Quốc vừa đe dọa các biện pháp trả đũa sau khi trừng phạt năm đơn vị tại Mỹ thuộc công ty đóng tàu Hanwha Ocean của Hàn Quốc. Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm 100% thuế quan đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu chiến lược quan trọng.

Bên cạnh cuộc chiến thương mại, sự lo lắng của thị trường còn đến từ tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo điều này đang bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi những phát biểu từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại cuộc họp thường niên của NABE vào cuối ngày, với hy vọng tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất. Hiện tại, giới giao dịch gần như đã định giá chắc chắn một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10, cùng với một đợt cắt giảm tương tự khác dự kiến vào tháng 12. Chính sách tiền tệ nới lỏng được dự báo này tiếp tục là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.

Bitcoin giảm 1,4%

Giá Bitcoin điều chỉnh Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 112.796 USD/BTC, giảm 1,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.700 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 135 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.249 tỷ USD chiếm 59,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.