Giá vàng SJC hôm nay 12/9 giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 129.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.800.000 đồng/lượng, giảm mạnh sau đợt tăng mạnh.

Giá vàng SJC giảm mạnh

Cập nhật giá vàng hôm nay (12/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129.500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 132.800.000 đồng/lượng, giảm 3.800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 2.500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3.300.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 125.400.000 – 128.400.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 2.300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 3.000.000 đồng/lượng ở chiều bán so với phiên 11/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 127.300.000 – 130.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.700.000 – 130.700.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua so với ngày 11/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 12/9 giao dịch ở mức 3.644 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.476 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.300.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục giao dịch gần mức kỷ lục và đang trên đà tăng tuần thứ tư liên tiếp. Đà tăng này được củng cố bởi kỳ vọng vững chắc về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ cho nhận định này. Tỷ lệ lạm phát hằng năm của Mỹ giữ ổn định như dự kiến sau khi giá sản xuất bất ngờ giảm. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua, nhấn mạnh sự suy yếu của thị trường lao động. Với những tín hiệu này, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, thậm chí còn có những đồn đoán về một động thái mạnh tay hơn.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, vàng vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị. Cụ thể, Mỹ được cho là đang gây sức ép để các đồng minh G7 áp thuế cao hơn đối với Ấn Độ và Trung Quốc vì việc hai quốc gia này mua dầu thô của Nga. Trong khi đó, xung đột ở Trung Đông leo thang và Ba Lan tuyên bố đã chặn máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận trong các cuộc tấn công dữ dội ở miền tây Ukraine.

Những yếu tố trên đều góp phần làm tăng sự hấp dẫn của vàng như một tài sản an toàn trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng.

Giá Bitcoin tăng 1,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 115.484 USD/BTC, tăng 1,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 116.300 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.299 tỷ USD chiếm 56,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.