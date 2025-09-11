Giá vàng SJC chững lại sau đợt tăng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 133.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.300.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC đi ngang

Cập nhật giá vàng hôm nay (11/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.300.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi ngang. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 127.700.000 – 130.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên 10/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 127.500.000 – 130.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 128.200.000 – 131.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua so với ngày 10/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 11/9 giao dịch ở mức 3.641 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.482 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng lên gần mốc kỷ lục sau khi dữ liệu giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm. Điều này đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Cụ thể, cả chỉ số giá sản xuất (PPI) tiêu đề và PPI cốt lõi trong tháng 8 đều giảm 0,1%, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 0,3%. Sự sụt giảm này chủ yếu do biên lợi nhuận bán buôn của các mặt hàng máy móc và xe cộ giảm mạnh. Dữ liệu này nối tiếp một loạt báo cáo thị trường lao động yếu kém được công bố gần đây, khiến thị trường gần như chắc chắn về việc Fed sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo lạm phát giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Năm để có thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, rủi ro địa chính trị cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với vàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế tới 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ nhằm gây áp lực lên Nga tại Ukraine. Cùng lúc đó, tình hình bất ổn ở Trung Đông leo thang và Ba Lan thông báo đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận, làm gia tăng thêm căng thẳng toàn cầu.

Tất cả những yếu tố trên đã giúp vàng giữ vững đà tăng, khẳng định vai trò là kênh trú ẩn an toàn của mình.

Giá Bitcoin tăng 2,6%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 113.893 USD/BTC, tăng 2,6% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 114.200 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.269 tỷ USD chiếm 56,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.