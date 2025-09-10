Giá vàng, bitcoin hôm nay 10/9

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 133.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.300.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC điều chỉnh

Cập nhật giá vàng hôm nay (10/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133.300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.300.000 đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC điều chỉnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 128.000.000 – 130.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên 9/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.300.000 – 131.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 128.500.000 – 130.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với ngày 9/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/9 giao dịch ở mức 3.627 USD/ounce, điều chỉnh so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.482 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 115.700.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, mặc dù giảm, song các yếu tố vĩ mô vẫn tiếp tục ủng hộ mức giá của kim loại này. Đà tăng gần đây được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, sau khi có thêm nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt.

Bản sửa đổi mới nhất của báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra ít hơn tới 911.000 việc làm so với ước tính ban đầu trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Con số này tiếp nối mức điều chỉnh giảm 818.000 việc làm của năm trước đó. Một loạt báo cáo thị trường lao động yếu kém gần đây đã củng cố niềm tin của thị trường. Hiện tại, các nhà đầu tư đang định giá khả năng Fed sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, bao gồm cả lần giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tuần tới.

Bên cạnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng, vàng cũng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh những bất ổn về thuế quan của Mỹ và rủi ro địa chính trị toàn cầu vẫn hiện hữu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng ấn tượng 39%. Hiệu suất vượt trội này có được nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố: đồng USD suy yếu, hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, các chính sách tiền tệ ôn hòa và tình hình căng thẳng trên toàn cầu gia tăng.

Giá Bitcoin điều chỉnh 0,3%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.043 USD/BTC, giảm 0,3% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 93 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.211 tỷ USD chiếm 56,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.