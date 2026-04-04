Giá vàng SJC sáng 4/4 chênh gần 26 triệu đồng so với thế giới

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 4/4 niêm yết ở mức 171,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (3/4).

Sáng 4/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 171,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 174,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua (3/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 171,3 - 174,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 3/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 171 - 174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với ngày 3/4.

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/4 giao dịch ở mức 4.676 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.362 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 148,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (3/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 25,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đi ngang trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô đồng loạt tăng vọt sau những tuyên bố đanh thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia tăng cường độ tấn công nhắm vào Iran.

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ đã "gần như hoàn tất" các mục tiêu quân sự sau hơn một tháng giao tranh. Tuy nhiên, thay vì đưa ra một lộ trình rút quân cụ thể, người đứng đầu Nhà Trắng lại cam kết sẽ giáng những đòn tấn công "cực mạnh" vào Tehran trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Thông điệp này ngay lập tức thổi bùng nỗi lo ngại về lạm phát phi mã và củng cố kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục.

Phản ứng trước các động thái từ Washington, phía Tehran đã thẳng thừng bác bỏ thông tin cho rằng họ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Iran đồng thời tái khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Sự lên ngôi của đồng USD với vai trò "vịnh tránh bão" số 1 đã gây áp lực trực tiếp lên vàng, khiến kim loại quý này bốc hơi tổng cộng 13% giá trị kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28/2.

Giá Bitcoin tăng nhẹ 0,4%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (4/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 66.914 USD/BTC, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua.

Thị trường đang rơi vào trạng thái "nín thở" cực độ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ giáng những đòn tấn công quyết định trong vòng 2-3 tuần tới nếu Tehran không xuống nước. Việc Bitcoin duy trì sắc xanh nhẹ trong phiên cuối tuần cho thấy dòng tiền thông minh đang tạm thời "án binh bất động", ưu tiên quan sát các chuyển động quân sự thực tế tại khu vực Vùng Vịnh thay vì tháo chạy hoảng loạn.

So với mức giá của 7 ngày trước (66.019 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 1,4%. Đây là một tín hiệu đầy bản lĩnh của "vàng kỹ thuật số" khi nỗ lực thiết lập vùng đáy mới, bất chấp bóng ma lạm phát năng lượng từ việc phong tỏa eo biển Hormuz và việc đồng USD liên tục phá đỉnh 10 tháng.

Trong khi vàng vật chất đang chịu áp lực bán tháo do kỳ vọng lãi suất cao từ Fed, Bitcoin lại đang âm thầm thu hút dòng vốn đầu cơ kỳ vọng vào một sự đứt gãy của hệ thống thanh toán truyền thống nếu xung đột quân sự nổ ra toàn diện.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức giảm 8,2% so với mức ghi nhận một tháng trước (72.919 USD/BTC). Con số này phản ánh áp lực thanh lý mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức trong tháng 3 đầy biến động, đồng thời cho thấy sự thận trọng cực độ khi rủi ro địa chính trị chuyển từ các cuộc tiếp xúc ngoại giao sang trạng thái răn đe quân sự trực diện trước thời hạn chót 06/04.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 100 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.339 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.