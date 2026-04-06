Giá vàng SJC hôm nay giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Sáng 6/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 173,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (4/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng 4/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với ngày 4/4.

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/4 giao dịch ở mức 4.627 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.361 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 147 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua (5/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 26,1 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, kim loại quý đang nới rộng chuỗi giảm điểm từ phiên trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một "tối hậu thư" mới đầy gay gắt, đe dọa sẽ dội "địa ngục" xuống Iran nếu eo biển Hormuz không được khai thông ngay lập tức.

Thông điệp từ Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẵn sàng tấn công trực diện vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự của Iran. Đáp trả động thái này, phía Tehran đã thẳng thừng bác bỏ mọi yêu cầu và tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích nhắm vào các tài sản năng lượng chiến lược trên khắp Trung Đông.

Kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28/2, vàng đã bốc hơi khoảng 12% giá trị. Nghịch lý này xảy ra khi giá năng lượng leo thang làm thổi bùng nỗi lo lạm phát, từ đó củng cố kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt lãi suất gắt gao hơn. Bên cạnh đó, vàng đang đánh mất vai trò "vịnh tránh bão" truyền thống do áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư nhằm bù đắp thua lỗ ở những thị trường khác.

Giá Bitcoin tăng nhẹ 0,4%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (6/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 68.822 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 2,6% trong 24 giờ qua. Thị trường đang rơi vào trạng thái căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư mới, đe dọa tấn công trực diện vào hạ tầng dân sự và lưới điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trước 20h tối thứ Ba.

Việc Bitcoin bứt phá mạnh mẽ ngay đầu tuần cho thấy dòng tiền đang tìm cách thoát ly khỏi hệ thống tài chính truyền thống để tìm đến một tài sản có tính thanh khoản xuyên biên giới cao, chuẩn bị cho kịch bản hệ thống thanh toán quốc tế bị gián đoạn nếu xung đột nổ ra toàn diện.

So với mức giá của 7 ngày trước (67.131 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 2,5%. Đây là một tín hiệu đầy bản lĩnh của "vàng kỹ thuật số" khi nỗ lực thiết lập vùng đáy mới, bất chấp bóng ma lạm phát năng lượng và việc đồng USD liên tục phá đỉnh 10 tháng. Trong khi vàng vật chất đang chịu áp lực bán để bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác, Bitcoin lại đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu cơ kỳ vọng vào vai trò "van xả" thanh khoản toàn cầu.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 1,2% so với mức ghi nhận một tháng trước (68.011 USD/BTC). Con số này cho thấy Bitcoin đã chính thức xóa sạch đà giảm của tháng 3, phản ánh sự chuyển dịch niềm tin của giới đầu tư từ tài sản trú ẩn truyền thống sang tài sản số khi rủi ro địa chính trị chuyển sang trạng thái răn đe quân sự trực diện.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 121 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.377 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.