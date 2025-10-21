Giá vàng SJC gần chạm mốc 155 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC hôm nay niêm yết ở mức 153.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154.600.000 đồng/lượng, tăng 3.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tăng mạnh

Sáng 20/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 154.600.000 đồng/lượng, tăng 3.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 151.100.000 – 153.300.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.200.000 đồng/lượng, tăng 3.100.000 đồng/lượng so với phiên 20/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151.500.000 – 154.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 1.400.000 đồng/lượng, tăng 3.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155.000.000 – 158.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 20/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/10 giao dịch ở mức 4.346 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.353 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 138.200.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 15.400.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng vọt hơn 2% trong phiên đầu tuần. Đà tăng mạnh mẽ này một lần nữa được củng cố bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn đang diễn ra trên thị trường toàn cầu.

Mặc dù cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đã phát biểu với CNBC rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể "kết thúc vào thời điểm nào đó trong tuần này", tình trạng đóng cửa kéo dài vẫn có hiệu lực và tiếp tục là nguồn cơn gây bất ổn cho thị trường.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) dự kiến sẽ gặp nhau tại Malaysia trong tuần này, nhằm nối lại các cuộc thảo luận sau sự bùng phát căng thẳng thương mại vào tuần trước. Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được thỏa thuận và mô tả mức thuế quan cao mà ông từng đe dọa áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc là "không bền vững".

Dù có tín hiệu xoa dịu từ mặt trận thương mại, vàng thỏi vẫn duy trì sức hấp dẫn lớn. Tính từ đầu năm, kim loại quý này đã tăng trưởng hơn 60%, minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong môi trường kinh tế và chính trị đầy rủi ro hiện tại.

Bitcoin tăng 1,8%

Giá Bitcoin tăng. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 110.082 USD/BTC, tăng 1,8% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 110.500 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 112 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.194 tỷ USD chiếm 58,5% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.