Giá vàng SJC hôm nay giao dịch ở mốc 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC ở mức 150.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng SJC đi ngang

Sáng 20/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 150.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 151.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC so với thế giới. Ảnh: Tiến Dũng

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 148.000.000 – 150.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.200.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 18/10.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 149.500.000 – 150.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 1.400.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155.000.000 – 158.500.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 18/10.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 16/10 giao dịch ở mức 4.262 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.356 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 135.400.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, mức chênh lệch giữa bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đang giằng co trước bối cảnh kinh tế, chính trị hiện tại. Theo đó, thị trường đang đón nhận bình luận từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng mức thuế quan 100% được đề xuất đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ "không bền vững". Phát ngôn này được xem là một tín hiệu "tan băng" có thể xảy ra trước cuộc gặp sắp tới của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn cấp bách. Tuy nhiên, ông Trump vẫn đổ lỗi cho Bắc Kinh về bế tắc gần đây, với lý do Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm.

Dù có sự điều chỉnh trong những ngày gần đây, giá vàng vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng hơn 60% trong năm nay. Kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ vững chắc bởi kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất (thị trường đã gần như định giá chắc chắn một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này và một khả năng tương tự vào tháng 12), tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đang diễn ra, các bất ổn địa chính trị cùng với nhu cầu mạnh mẽ đối với tài sản an toàn. Ngoài ra, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ ETF cũng góp phần củng cố nền tảng giá cao kỷ lục của vàng.

Bitcoin tăng 1%

Giá Bitcoin tăng nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 108.030 USD/BTC, tăng 1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 109.500 USD/BTC.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.153 tỷ USD chiếm 58,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.