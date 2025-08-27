Giá vàng hôm nay 27/8: Lập kỷ lục 128 triệu đồng/lượng sau khi xóa bỏ độc quyền vàng miếng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 126.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 128.000.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, ngay sau khi quy định độc quyền vàng miếng chính thức được bỏ.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (27/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 126.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 128.000.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 119.900.000 – 122.400.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên 26/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 119.600.000 – 122.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 119.800.000 – 122.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày 26/8.

Với mức giá hiện tại, chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.600.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19.000.000 đồng/lượng.

Ngày 26/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan quản lý sẽ giao hoạt động sản xuất vàng miếng cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện, thay vì để Nhà nước độc quyền như trước đây.

Vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 27/8 đang giao dịch ở mức 3.385 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.537 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 108.000.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.386 USD/BTC, tăng 1,5% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 113.400 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 108 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.219 tỷ USD chiếm 56,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều có xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.