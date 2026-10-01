NHNN nâng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi lên 95%, thêm quy định mới về thanh khoản

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 50 quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 50 có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, đồng thời đưa vào lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản mới là tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR).

Theo Thông tư 50, ngân hàng phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) tối đa 95%, thay cho mức 85% theo khuôn khổ hiện hành tại Thông tư 22/2019.

LDR được xác định bằng tổng dư nợ cho vay (L) chia cho tổng tiền gửi (D), nhân với 100%.

Thông tư 50 cũng thay đổi cách xác định tử số và mẫu số của LDR.

Theo đó, tử số là dư nợ gốc nội bảng mà ngân hàng chịu rủi ro từ hoạt động cho vay, gồm cả dư nợ phát sinh từ nhận ủy thác đối với cá nhân, tổ chức và dư nợ ủy thác cho tổ chức tín dụng khác cho vay. Các khoản cho tổ chức tín dụng khác vay và dư nợ tái cấp vốn của NHNN không nhằm hỗ trợ thanh khoản không được tính vào tử số.

Mẫu số gồm tiền gửi của tổ chức, cá nhân và một số nguồn khác như trái phiếu trong nước đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2, vốn ủy thác cấp tín dụng mà ngân hàng chịu rủi ro, nguồn vay nước ngoài, vốn điều lệ, các quỹ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và chênh lệch dương trong quan hệ liên ngân hàng.

Khi xác định tiền gửi của tổ chức, Thông tư loại trừ tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng; toàn bộ tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước; cùng 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước hoặc tỷ lệ khác do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ. Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng cũng được loại trừ khỏi tiền gửi cá nhân.

Mẫu số LDR còn được trừ dư nợ cấp tín dụng ngoài cho vay, dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và dư nợ ủy thác cho tổ chức tín dụng khác cấp tín dụng không phải cho vay. Trong khi đó, trái phiếu do tổ chức tín dụng trong nước phát hành và trái phiếu đặc biệt của VAMC không bị trừ.

Lộ trình áp dụng LCR, NSFR

Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng hai chỉ tiêu thanh khoản mới là LCR và NSFR.

Với LCR, ngưỡng tối thiểu bắt đầu ở mức 50% từ ngày 1/10/2028, sau đó tăng thêm 10 điểm phần trăm mỗi năm và đạt 100% từ ngày 1/10/2033.

Đối với NSFR, mức tối thiểu là 90% từ ngày 1/10/2028, tăng lên 95% từ ngày 1/10/2029 và đạt 100% từ ngày 1/10/2030. Ngân hàng có thể đăng ký áp dụng các quy định này sớm hơn theo điều kiện của NHNN.

Kể từ thời điểm áp dụng LCR và NSFR, ngân hàng không còn phải tuân thủ và báo cáo LDR theo Thông tư 22 mà chuyển sang thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 50.

Đáng chú ý, nếu ngân hàng áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả LCR và NSFR thì không phải tuân thủ giới hạn LDR 95%, nhưng vẫn phải tính toán và báo cáo chỉ tiêu LDR cho NHNN.