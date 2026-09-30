THACO của ông Trần Bá Dương thay kế toán trưởng

Bà Bùi Thị Liễu vừa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Ngày 29/9, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể, bà Bùi Thị Liễu đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng thay cho ông Nguyễn Hoàng Phi.

Các thông tin pháp lý khác của THACO không thay đổi. Ông Trần Bá Dương tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc của THACO.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, THACO cho biết đã chào bán thành công lô trái phiếu THCL12601, kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,75%/năm. Phát hành ngày 15/9/2026 và đáo hạn vào ngày 15/9/2029.

Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với khối lượng 20.000 trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, THACO công bố về tình hình tài chính năm 2025. Cụ thể, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3.445 tỷ đồng của năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 81% so với kết quả thực hiện năm 2024 (3.025 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu THACO đạt 69.922 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2024 (55.827 tỷ đồng).

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 30.510 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị thu hẹp từ 16.762 tỷ đồng xuống 12.808 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của THACO tăng mạnh từ 139.754 tỷ đồng lên 164.813 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng tăng 18% lên 107.635 tỷ đồng.

Nợ vay từ phát hành trái phiếu 16.703 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước hơn 15.474 tỷ đồng, số còn lại (1.228 tỷ đồng) là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Các khoản nợ phải trả khác đạt hơn 40.474 tỷ đồng, tăng 5.172 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

So với năm trước, khả năng thanh toán của THACO trong năm 2025 được cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,03 trong khi năm 2024 ở mức 0,87. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 2,48, tăng so với mức 1,93 của năm 2024.