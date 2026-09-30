Giá dịch vụ cho hành khách tại sân bay Long Thành có gì khác Tân Sơn Nhất, Nội Bài?

Từ ngày 1/10, hành khách qua sân bay Long Thành sẽ chịu mức giá dịch vụ 90.909 đồng với chuyến bay nội địa và 25 USD với chuyến bay quốc tế.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-BXD về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo quyết định ban hành ngày 29/9, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Với hành khách đi chuyến bay quốc tế, mức giá là 25 USD/hành khách.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Mức giá này được áp dụng đối với các vé xuất bán từ 0h ngày 1/10/2026, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé.

Đối với hành khách đã xuất vé cho chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng sau đó được chuyển điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không, mức giá dịch vụ được áp dụng là mức giá tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thời điểm xuất vé.

Hành khách sẽ không phải trả thêm hoặc được hoàn lại phần chênh lệch giá dịch vụ phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

So sánh với các sân bay hiện nay, phí phục vụ hành khách nội địa tại Long Thành bằng mức đang áp dụng tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Còn mức phí phục vụ hành khách quốc tế bằng Nội Bài và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD một người, tương đương 25%.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, gồm 4 dự án thành phần.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) – chủ đầu tư sân bay Long Thành, tính cuối tháng 7, các hạng mục thuộc dự án thành phần 3 gồm: khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu khai thác từ ngày 1/12/2026.

Ngoài ra, công tác vận hành thử nghiệm cũng được ACV dự kiến triển khai trong các tháng 9-11/2026.

ACV liên tục đổ tiền vào sân bay Long Thành

Tính đến cuối quý II/2026, ACV rót hơn 39.469 tỷ đồng vào xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, tăng 5.243 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chỉ riêng quý II tăng thêm 4.467 tỷ đồng.

ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Trong nhiều năm trở lại đây, khoản tiền rót vào sân bay Long Thành của ACV đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hạng mục xây dựng. Tính đến cuối tháng 6/2026, dự án này chiếm 94% chi phí xây dựng dở dang của công ty (41.988 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.