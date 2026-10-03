Sau vụ Việt Mỹ, Bộ Y tế nêu giải pháp quản lý thiết bị y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ đang nghiên cứu quản lý thiết bị y tế theo vòng đời, liên thông dữ liệu từ nhập khẩu, mua sắm đến đấu thầu nhằm kiểm soát giá và minh bạch chuỗi cung ứng.

Trưa 3/10 tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Y tế Việt Mỹ.

Về cơ chế kiểm soát giá thuốc, thiết bị y tế, Bộ Y tế đang nghiên cứu nhiều giải pháp nhằm kiểm soát giá từ khâu nhập khẩu đến sử dụng.

Việc quản lý giá thuốc và thiết bị y tế, theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế được thực hiện theo từng khâu, từ giá nhập khẩu, kê khai giá đến đấu thầu, mua sắm, sử dụng và thanh toán tại các cơ sở y tế.

Ông Hà cho biết thiết bị y tế hiện được quản lý theo Nghị định 98/2021, được phân loại theo mức độ rủi ro thành 4 loại A, B, C và D. Trong đó, thiết bị loại A, B do doanh nghiệp tự công bố; loại C, D thuộc diện Bộ Y tế cấp số lưu hành.

Thiết bị y tế có số lượng, chủng loại rất lớn, đa dạng, từ máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế đến các loại vật tư như băng, gạc.

Hiện nay, Nhà nước không thực hiện cơ chế định giá đối với toàn bộ thiết bị y tế. Việc quản lý được thực hiện đồng thời theo pháp luật chuyên ngành về thiết bị y tế và các quy định về giá, đấu thầu, hải quan, thuế cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với khâu nhập khẩu, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị khai báo. Việc kiểm tra, xác định giá trị và giá hải quan được thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế.

Trường hợp phát hiện hành vi tác động qua các giao dịch trung gian ở nước ngoài nhằm nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, việc xử lý cần được xem xét theo quy định của pháp luật về hải quan, thuế, kế toán và các quy định liên quan.

“Việc này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan thuế, hải quan và các bộ, ngành liên quan mới có thể kiểm soát được tình trạng nâng giá ngay từ khâu nhập khẩu vào Việt Nam”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nói.

Quản lý giá thuốc theo vòng đời

Đối với thuốc, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết giá được quản lý và giám sát theo vòng đời của thuốc, từ sản xuất, nhập khẩu đến phân phối.

Các cơ sở bán buôn không được bán thuốc với mức giá cao hơn giá đã công bố theo quy định. Bộ Y tế rà soát giá kê khai, đồng thời theo dõi giá trên thị trường và giá trúng thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo ông Hà, cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia đã góp phần tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng.

Về giải pháp sau vụ việc tại Công ty Việt Mỹ, ông Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV trong tháng 10, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược, trong đó có các nội dung liên quan đến Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Một trong những giải pháp căn cơ là quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm, từ phân loại, nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, lưu hành đến kinh doanh, phân phối, quảng cáo, sử dụng, thu hồi và hủy bỏ.

Bộ Y tế cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành, phân phối đến thông tin nhập khẩu, giá bán, giá niêm yết, cơ sở mua sắm và đấu thầu.

Cùng với đó, Bộ sẽ cập nhật giá kê khai, công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh và triển khai hệ thống thông tin để các cơ sở y tế có thể nắm được mặt bằng giá thiết bị y tế trên thị trường.

Ông Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế cũng nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá, trước mắt tập trung vào các thiết bị y tế có giá trị cao và được nhiều đơn vị quan tâm.

“Chúng tôi sẽ sớm trình Thủ tướng phê duyệt Đề án quản lý thiết bị y tế, áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để hoàn thiện công tác quản lý”, ông Vũ Mạnh Hà nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh. N.A.

Đối với lĩnh vực dược, Bộ Y tế sẽ tăng cường mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với các nhóm thuốc được sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế, qua đó đàm phán giảm giá và tiết kiệm chi phí cho Nhà nước.

Bộ cũng thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược gốc và thuốc sinh học, thông qua chuyển giao công nghệ, qua đó giúp doanh nghiệp trong nước chủ động nguồn cung.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh hệ thống cơ sở dữ liệu về dược và thiết bị y tế, liên thông dữ liệu danh mục thuốc và hoàn thiện đề án quản lý theo vòng đời sản phẩm.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc và thiết bị y tế có chất lượng, giá cả hợp lý. Đồng thời, các giải pháp quản lý phải bảo đảm không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là đối với các loại thuốc thiết yếu phục vụ người dân.