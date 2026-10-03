Bộ Tài chính nêu 4 nhóm giải pháp phát triển thị trường chứng khoán

Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Bộ Tài chính xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm duy trì thứ hạng, nâng cao chất lượng thị trường và hướng tới những bước phát triển...

Tại họp báo Chính phủ ngày 3/10, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tháng 9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đây là bước tiến được các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế công nhận. Để duy trì kết quả này và tiếp tục phát triển, Bộ Tài chính xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Nhóm nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tại kỳ họp tháng 10/2026.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, đồng thời phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường.

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO gắn với niêm yết, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên thị trường. Cơ quan này cũng triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp quy mô lớn, quản trị tốt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính trình Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư, trong đó làm rõ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp, qua đó tạo điều kiện để dòng vốn ngoại tiếp cận thị trường.

Đối với thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, gồm phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ; đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu, chứng khoán phái sinh và khuyến khích phát hành trái phiếu xanh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, việc phát triển nguồn cung cần đi cùng với tạo dựng nhu cầu đầu tư trên thị trường.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, tăng tỷ trọng nhóm nhà đầu tư này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường.

Đối với nhà đầu tư trong nước, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án phổ cập, đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và năng lực đầu tư, giúp nhà đầu tư cá nhân có điều kiện tiếp cận thông tin và kiến thức tốt hơn khi tham gia thị trường chứng khoán.

Nhóm giải pháp thứ tư là tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát thị trường chứng khoán.

Mục tiêu là bảo đảm thị trường hoạt động minh bạch, các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết với 4 nhóm giải pháp trên, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng tới xây dựng thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.