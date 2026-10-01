KienLongBank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp KienLongBank JCB Ultimate - Đặc quyền tinh hoa, khẳng định vị thế

KienlongBank chính thức ra mắt KienlongBank JCB Ultimate – dòng thẻ tín dụng cao cấp nhất của JCB dành riêng cho giới tinh hoa, hội tụ hệ đặc quyền khác biệt và trải nghiệm xứng tầm.

Không chỉ mang đến những giá trị thiết thực trong chi tiêu, sản phẩm còn tạo dấu ấn riêng với đặc quyền hoàn tiền lên tới 5 triệu đồng dành cho mỗi giao dịch đặt cọc mua nhà thuộc hệ sinh thái NobleX/Sunshine Group cùng chuẩn mực dịch vụ mang đậm tinh thần Nhật Bản.

Đặc quyền độc bản: Mua nhà đẳng cấp, tối ưu giá trị

Với khách hàng cao cấp, lựa chọn một ngôi nhà không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống, mà mỗi điểm chạm trong hành trình sở hữu cũng cần được nâng tầm bằng đặc quyền tương xứng.

Thấu hiểu điều đó, KienlongBank JCB Ultimate mang đến chính sách hoàn tiền 0,6% cho các giao dịch mua nhà thuộc hệ sinh thái NobleX/Sunshine Group, tối đa 5 triệu đồng/giao dịch hoặc 50 triệu đồng trong suốt vòng đời thẻ – tối ưu giá trị trong những quyết định quan trọng của chủ thẻ.

Giá trị thiết thực trong từng chi tiêu

Song hành cùng đặc quyền dành cho những giao dịch giá trị lớn, KienlongBank JCB Ultimate tiếp tục đồng hành cùng chủ thẻ trong các nhu cầu thường nhật như:

- Hoàn tiền 10% chi tiêu các lĩnh vực Ẩm thực, Y tế và Giáo dục, tối đa 1 triệu đồng/tháng/thẻ chính.

- Với các nhóm chi tiêu còn lại, chủ thẻ tiếp tục được hoàn tiền 0,1%, giúp gia tăng giá trị trong quá trình sử dụng thẻ thường xuyên.

- Bên cạnh đó là hệ thống đặc quyền dành cho khách hàng cao cấp của KienlongBank như phòng chờ sân bay nội địa và quốc tế, ưu đãi Golf, miễn phí thường niên trọn đời dành cho Khách hàng Ưu tiên; tặng tài khoản số đẹp cùng các ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ tài chính theo chính sách từng thời kỳ.

Bản lĩnh Nhật Bản, tinh tế trong từng trải nghiệm

Khởi nguồn từ xứ sở hoa anh đào, JCB Ultimate mang tinh thần của một đất nước được tôi luyện qua những giới hạn của địa lý và thiên nhiên: kiên cường để tiến lên, kỷ luật để hoàn thiện và tối giản để chạm đến sự tinh tế.

Tinh thần ấy được thể hiện qua hình ảnh sóng biển mạnh mẽ và cánh hạc thanh cao – một bên đại diện cho bản lĩnh vượt qua thử thách, một bên biểu trưng cho sự cao quý, điềm tĩnh và trường tồn. Hai hình ảnh tưởng như đối lập nhưng cùng hội tụ trong một tinh thần: mạnh mẽ trong bản lĩnh, tinh tế trong cách thể hiện.

Không chỉ hiện diện trong cảm hứng thiết kế, tinh thần Nhật Bản còn được tiếp nối xuyên suốt trong trải nghiệm dành cho chủ thẻ. Thông qua hệ thống JCB Premium Service, KienlongBank JCB Ultimate mở ra hệ sinh thái quyền lợi cao cấp tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á:

- Tận hưởng phòng chờ JCB Lounge tại Nhật Bản và các quốc gia châu Á.

- Ưu đãi tại khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp.

- Đặc quyền về ẩm thực, nghỉ dưỡng, mua sắm và du lịch tại Nhật Bản và châu Á.

- Quản lý dịch vụ thuận tiện qua Zalo JCB Premium Service.

Ông Hoàng Ngọc Thuyết – Phó Giám đốc Phụ trách Khối Ngân hàng Số chia sẻ: “Với KienlongBank JCB Ultimate, chúng tôi mong muốn mang đến một chuẩn mực trải nghiệm mới – nơi sự tinh tế của dịch vụ Nhật Bản gặp gỡ những giá trị thiết thực nhất trong đời sống hàng ngày của khách hàng thượng lưu. Chiếc thẻ sẽ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc bản thân, gia đình và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc xứng tầm”.

Tại sự kiện ra mắt, Ông Takuya Wakui, Giám đốc Quốc gia JCB Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự đồng hành cùng KienlongBank trong việc ra mắt thẻ tín dụng KienlongBank JCB Ultimate – sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp kết hợp giữa năng lực tài chính, sự am hiểu khách hàng của KienlongBank và hệ sinh thái đặc quyền quốc tế của JCB.

Chúng tôi tin rằng những quyền lợi thiết thực trong chi tiêu, cùng các trải nghiệm cao cấp tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á, sẽ mang đến cho chủ thẻ một hành trình thanh toán thuận tiện, tinh tế và khác biệt.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa JCB và KienlongBank, thể hiện cam kết chung trong việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam.”

Mang thông điệp “Đặc quyền tinh hoa – Khẳng định vị thế”, KienlongBank JCB Ultimate là sự kết hợp giữa những giá trị tài chính thiết thực và chuẩn mực trải nghiệm mang tinh thần Nhật Bản, tạo nên một dấu ấn riêng dành cho giới tinh hoa.