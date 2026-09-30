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PVcomBank hợp tác với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái tài chính giáo dục

Yến Linh
Yến Linh

Ngày 28/9, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số ở lĩnh vực tài chính - giáo dục.

PVcomBank và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác
PVcomBank và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu kinh tế hàng đầu tại khu vực phía Nam, hoạt động theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 50 năm phát triển. Nhà trường hiện đào tạo hơn 37.000 sinh viên với định hướng đẩy mạnh chất lượng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và hội nhập quốc tế - từng bước xây dựng UEH trở thành một đại học nghiên cứu có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Sự kiện lần này tiếp nối chuỗi hợp tác chiến lược của PVcomBank trong lĩnh vực giáo dục, từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân đến Trường Đại học Thuỷ Lợi, Trường Đại học Điện Lực, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cũng như các Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQG-HCM… Theo đó, Ngân hàng không chỉ mở rộng hệ sinh thái khách hàng mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của giáo dục và cộng đồng.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, PVcomBank và UEH sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động - tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm bao gồm: đào tạo và phát triển nhân tài; chuyển đổi số và hỗ trợ cơ sở vật chất; cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng chuyên biệt; truyền thông và phát triển thương hiệu.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank - ông Nguyễn Đình Lâm phát biểu tại sự kiện
Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank - ông Nguyễn Đình Lâm phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại chương trình ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank nhấn mạnh: “Với PVcomBank, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục không chỉ là định hướng chiến lược mà còn thể hiện cam kết của Ngân hàng đối với nhiệm vụ đầu tư cho tri thức, con người, tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng sự kết hợp giữa năng lực tài chính, nền tảng công nghệ hiện đại của Ngân hàng cùng với chất lượng đào tạo, nguồn lực nghiên cứu và học thuật của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên những giá trị cộng hưởng, mang đến những lợi ích thiết thực cho các giảng viên, sinh viên và đội ngũ cán bộ của hai đơn vị”.

Về phía UEH, PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với PVcomBank đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng quan hệ đối tác của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ở lĩnh vực tài chính. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện lần này sẽ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số, mở rộng chương trình đào tạo và kết nối doanh nghiệp đa dạng, từ đó hỗ trợ sinh viên trải nghiệm thực tiễn và có thêm nhiều cơ hội để học tập, phát triển nghề nghiệp trong tương lai”.

PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Thông qua sự kiện hợp tác lần này, PVcomBank tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược xây dựng hệ sinh thái tài chính - giáo dục toàn diện, mở rộng kết nối giữa Ngân hàng với các cơ sở đào tạo về kinh tế và kinh doanh hàng đầu. Sự kết hợp giữa PVcomBank và UEH được kỳ vọng sẽ kiến tạo một hình mẫu tiêu biểu về mô hình gắn kết giữa tài chính, công nghệ và giáo dục, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.

Từ khóa:

#PVcomBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam

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